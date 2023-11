Powołana w piątek koalicja ostrożnie będzie podchodzić do zmian w podatkach i składkach. W kampanii słyszeliśmy ze strony Koalicji Obywatelskiej o babciowym czy podwojeniu kwoty wolnej do 60 tys. zł, ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego – o ulgach dla rodzin, a Lewica deklarowała zwiększenie progresji w prawie podatkowym.

Reklama

Wszystkie te propozycje zostały ukryte w umowie sojuszniczej pod sformułowaniem, że „strony zgodnie deklarują gotowość do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących w celu pobudzenia aktywności zawodowej i wsparcia rodzin”. Terminu wprowadzenia zmian na razie nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że stanie się to dopiero w 2025 r.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>