W piątek PAP ustaliła, że od czwartku policjanci CBŚP prowadzą czynności w śledztwie dotyczącym nielegalnych papierosów. Zatrzymani zostali m.in. były wicepremier Roman J. i jego syn Hubert J. Policjanci zabezpieczyli ok. 11 mln sztuk papierosów, z których część miała być na posesji byłego wicepremiera (jako pierwszy o zatrzymaniu J. informował portal Polsat News).

Śledztwo

W sobotę rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Joanna Smorczewska poinformowała, że jednostka ta nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się m.in. nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych i wprowadzaniem na polski obszar celny wyrobów akcyzowych, co narażało Skarb Państwa na uszczuplenie wpływów z podatku akcyzowego.

Prok. Smorczewska zrelacjonowała, że w czwartek, 4 maja br. funkcjonariusze Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach CBŚP, wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, ujawnili w naczepach ciągników siodłowych, kontenerze morskim oraz na terenie dwóch posesji położonych w woj. mazowieckim i łódzkim łącznie ponad 11 mln sztuk papierosów bez znaków akcyzy skarbowej.

Zatrzymanie

W związku z tymi ustaleniami operacyjnymi w tym samym dniu zatrzymano cztery osoby, w tym kierowców dwóch ciągników siodłowych oraz dwie osoby będące właścicielami posesji, na których ujawniono zabezpieczone przez funkcjonariuszy papierosy bez znaków akcyzy skarbowej – wskazała prokurator.

Funkcjonariusze celni określili wartość uszczuplenia wpływów do Skarbu Państwa na sumę ponad 13,8 mln zł. Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie do późnych godzin nocnych były z nimi przeprowadzane czynności procesowe.

Zarzuty

Trzem osobom przedstawiono zarzuty, w tym dwóm kierowcom o czyny udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzania do obrotu towarów akcyzowych bez polskich znaków akcyzowych, a jednemu, tj. właścicielowi posesji, na której ujawniono towary bez znaków akcyzy, przedstawiono zarzut pomocnictwa do ukrywania tych przedmiotów, czyli tzw. paserstwa akcyzowego– wskazała prok. Smorczewska.

Zaznaczyła, że zatrzymany Hubert J. został przesłuchany w charakterze świadka. Wobec dwóch kierowców na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące, a wobec właściciela posesji prokurator zastosował wolnościowe środki w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara grzywny i pozbawienia wolności. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, który usłyszeli kierowcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Kim jest Roman J.

Roman J. to były polityk z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był wicepremierem i ministrem rolnictwa od 7 marca 1995 r. do 10 kwietnia 1997 r. w rządzie Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza.

W 1998 roku odszedł z PSL-u i założył własną Partię Ludowo-Demokratyczną. W 2004 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego. Do PSL-u wrócił w 2008 r. W 2015 r. z rąk byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Autor: Mateusz Babak