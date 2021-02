W tym roku jest kilka zmian dotyczących logowania do usługi. Można to zrobić, podając następujące dane:

Następnie trzeba wpisać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2019 r. Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2019 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę nadpłaty lub do zapłaty z PIT-40A.Trzykrotne wpisanie błędnych danych powoduje blokadę do końca dnia (do godz. 24), potem można ponowić próbę.