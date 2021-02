Podatek od reklam. "Wszystkie kluby i koło parlamentarne, wszystkie ugrupowania opozycyjne powiedziały jednym głosem – non possumus. Nie ma zgody na to, żeby zawłaszczać jeszcze przestrzeń mediów i doprowadzić do madziaryzacji życia społecznego i publicznego" – mówił w Radiu ZET, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

"To nie jest żadna danina, tylko próba ukręcenia łba wolnym mediom. Nie będzie na to naszej zgody – zaznaczył w Radiu ZET Zgorzelski. Reklama Polityk mówił też o dziennikarzach mediów lokalnych. Oni dostają dziś od polskiego rządu nóż w serce po to tylko, żeby zdusić za pośrednictwem tej ustawy wolne media – powiedział wicemarszałek Sejmu. Ta władza wolnego słowa boi się jak diabeł święconej wody - dodał. Fogiel: Nie chodzi nam o represjonowanie mediów Zobacz również "Wyjdziemy z wami na ulice" Polityk był pytany o co sądzi o planach przeznaczenia pieniędzy z podatku od reklam na NFZ? To bezczelne. Kiedy proponowaliśmy, żeby 2 mld złotych, które przeznaczono na szczucie Polaków na Polaków w TVP, przekazać na onkologię, to było wielkie larum a teraz na NFZ trzeba przekazać ze środków tych, którzy i tak już na NFZ płacą – skomentował Zgorzelski w Radiu ZET. Polityk powiedział, że denerwuje go "rechot władzy, zadowolenie, że dokopali wolnym mediom a opozycja nic z tym nie będzie mogła zrobić”. Będziemy mogli zrobić. Wyjdziemy z wami na ulice, będziemy protestowali. Presja ma sens – zapowiedział polityk PSL. 3 punkt to były właśnie wolne media. Jak się dziś czuje PiS, który mieni się spadkobiercą idei Solidarności?! Dlaczego Solidarność nie zabrała jeszcze głosu?! – dopytywał Zgorzelski. Liczę na przyzwoitość Jarosława Gowina. Wicepremier już kilkukrotnie pokazał, że potrafi zachować się propaństwowo – mówił Tutaj znów może zrobić dobrą rzecz – stanąć po właściwej stronie mocy i być z nami po to, żeby walczyć o wolne media, która są wartością, o którą warto się bić – dodał.