Wprowadzenie zerowego podatku PIT dla osób do 26. roku życia na stażach i praktykach zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas Gali Liderów Innowacji GovTech Polska. Jak mówił, powinno to wzmocnić chęć pracy młodych ludzi w administracji.

Morawiecki przypomniał, że w 2019 r. rząd wprowadził zerowy PIT od umów o pracę, umów zlecenia dla osób poniżej 26. roku życia. Dołożymy również zerowy PIT dla stażystów, osób, które chcą rozpocząć pracę w formie stażu i zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej - oświadczył szef rządu. Chcemy przyciągnąć młodych ludzi, młode talenty do administracji publicznej, praca w administracji może być niezwykle ciekawa - podkreślał. Reklama Morawiecki zapowiedział też zmianę kryteriów rekrutacji do pracy, tak aby w ocenie uwzględniać również hobby, zainteresowania itp. Wiem, że jeżeli ktoś poświęca czas na pomoc innym, działalność społeczną, na zainteresowania to jest to osoba, która ma innego rodzaju kompetencje - tłumaczył.