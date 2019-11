Podczas spotkania z dziennikarzami szef MF podał najnowsze dane odnośnie wpływów podatkowych - na 29 października br. Mamy bardzo dobre informacje - ocenił minister i poinformował, dochody z CIT wyniosły 98 proc. tegorocznego planu, z PIT - 83 proc., z VAT - 82 proc. Z danych MF wynika, że sięgnęły one odpowiednio: 33,9 mld zł, 53,5 mld zł i 145,7 mld zł. To oznacza, że jesteśmy na bardzo dobrej ścieżce do osiągnięcia założonych planów - powiedział Kwieciński.

Dochody podatkowe razem z akcyzą i cłami na 29 października tego roku wyniosły 83,4 proc. tegorocznego planu. Jeżeli to porównujemy do zeszłego roku (tego samego okresu - PAP), to te wpływy są o 5,2 proc. wyższe" - poinformował. To pokazuje, że Krajowa Administracja Skarbowa dobrze działa, że cały ten zespół ponad 60 tysięcy osób, włącznie z nami, dobrze wykonuje swoją pracę - podkreślił minister.

Kwieciński podziękował wszystkim w KAS za pracę zaznaczając, że bez tych wpływów realizacja planów wydatkowych byłaby zupełnie w innym miejscu. A tu widać wyraźnie, że mamy i dobrze zarządzane państwo, i dobrze sterowaną gospodarkę, i dobre wpływy do budżetu, a to przekłada się na lepsze życie Polaków - podkreślił.

Odniósł się także do informacji minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, która powiedziała we wtorek w Radiu Zet, że przygotowane zostało rozwiązanie podatkowe, tzw. congestion tax - podatek od sklepów wielkopowierzchniowych uzależniony od trudności, jakie takie sklepy tworzą w tkance miejskiej.

Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że od podatków jest Ministerstwo Finansów. Tu powstają (...) zarówno koncepcje, jak i później cała legislacyjna operacja, realizacja tu jest przygotowywana, w Ministerstwie Finansów - jest dalej prezentowana na rząd i przyjmowana przez rząd (...). My jesteśmy za to odpowiedzialni. Żadnych prac na temat tego tzw. congestion tax nie ma w Ministerstwie Finansów - podkreślił. Jak ktoś lubi się zajmować publicystyką, to niech się zajmuje. Natomiast my się nie zajmujemy publicystyką, my się zajmujemy twardymi faktami. Żadnych prac na ten temat nie ma" - dodał. We wtorek Ministerstwo Finansów podało, że do końca września br. dochody budżetu wyniosły 296,0 mld zł, tj. 76,3 proc. dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej w kwocie 387 mld 734,5 mln zł.

Wydatki sięgnęły w tym czasie 297,8 mld zł, co stanowiło 71,5 proc. planu przewidującego w 2019 r. wydatki w wysokości 416 mld 234,5 mln zł. Tym samym deficyt wyniósł 1,8 mld zł, tj. 6,3 proc. dopuszczonego w tegorocznym budżecie deficytu w wysokości 28,5 mld zł. Z uzasadnienia do projektu budżetu na 2020 r. wynika, że przewidywany deficyt budżetu państwa na koniec 2019 r. wyniesie 11 mld 986 mln zł