Ministerstwo pracuje też nad pomysłem, który pozwoli obywatelom załatwić każdą sprawę w dowolnym urzędzie skarbowym. Ma to być możliwe dzięki wdrożeniu jednego centralnego systemu Poltax Plus, w którym będą zawarte wszystkie informacje o podatnikach.

Paweł Jurek, rzecznik prasowy ministra finansów, w rozmowie z DGP poinformował, że większość urzędów ma już do niego dostęp. Przyznał jednak, że aby podatnicy mogli skorzystać z ułatwień, potrzebne są jeszcze zmiany w przepisach. Nie wiadomo więc, kiedy nowe rozwiązanie zacznie funkcjonować. Niewykluczone, że już w przyszłym roku.

Elektroniczny urząd

Jeszcze w tym roku podatnicy mają odczuć pierwsze efekty prac nad projektem „e-Urząd Skarbowy”, o którym na zeszłotygodniowym spotkaniu w resorcie mówił Piotr Szewczuk, zastępca dyrektora departamentu poboru podatków.

Chodzi o zbudowanie nowego serwisu informacyjno-transakcyjnego MF. Idea jest taka, żeby po zalogowaniu podatnik miał dostęp do informacji podatkowych i mógł online załatwić sprawy urzędowe dotyczące danin. Projekt ma być zrealizowany w ciągu trzech lat, ale poszczególne jego elementy będą wdrażane stopniowo.

W pierwszej kolejności resort chce się rozprawić m.in. z problemem składania CIT-8 przez internet. Dziś nie ma bowiem możliwości podpisania tej deklaracji bezpłatnym profilem zaufanym. Nie pozwalają na to udostępnione przez MF internetowe narzędzia do wypełniania i wysyłania deklaracji za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Dodatkowo problem w tym, że od 2019 r. mali podatnicy (zatrudniający do pięciu osób) nie mogą już przesyłać CIT-8 w formie papierowej. Zmiana ta utrudniła roczne rozliczenia z fiskusem przede wszystkim organizacjom pozarządowym, których nie stać na zakup płatnych podpisów kwalifikowanych.

Resort chce zmienić tę sytuację i umożliwić stosowanie bezpłatnego podpisu, o czym pisaliśmy w artykule „CIT-8 będzie można złożyć bez płatnego podpisu” (91/2018). Teraz dowiedzieliśmy się, że MF zamierza wdrożyć ułatwienie jeszcze w tym roku. Co więcej, zamierza umożliwić zastosowanie tych samych podpisów dla wszystkich deklaracji.

Konto podatnika

Docelowo resort chce stworzyć e-konta, które będą działały podobnie jak profil elektroniczny w banku. W jednym miejscu podatnik będzie miał komplet informacji, które urząd skarbowy o nim zebrał, m.in. jakie dokumenty złożył on, a jakie wysłał do niego urząd skarbowy, jakie jest saldo rozliczeń i status poszczególnych spraw. Będzie też dostęp do numerów kont bankowych podatników VAT (można będzie je na portalu aktualizować), złożonych pełnomocnictw itd. Podatnik pracujący na etacie będzie mógł skontrolować, czy pracodawca odprowadza zaliczki na PIT i w jakiej wysokości.

Jeżeli jedna osoba występuje w różnych rolach: podatnika, płatnika i pełnomocnika, do każdej z nich będzie miała udostępniony komplet informacji.

Fiskus będzie informował podatników o ich obowiązkach, np. wyśle SMS-a przypominającego o konieczności złożenia deklaracji lub zapłaty podatku.

W kolejnym etapie wdrażania projektu resort przewiduje też elektronizację kontaktów z komornikami i notariuszami.

Będzie szybciej i lepiej

Ministerstwo Finansów podkreśla, że wprowadzenie e-Urzędu sprawi, że większą liczbę spraw będzie można załatwić drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że dziś na Portalu Podatkowym po zalogowaniu do konta można rozliczać podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i kartę podatkową. Po zmianach będzie można załatwić również sprawy związane z PIT, CIT i VAT. Dzięki temu działania Krajowej Administracji Skarbowej będą bardziej transparentne, poprawi się komunikacja między klientami a KAS, a czas na wypełnianie obowiązków podatkowych znacznie skróci.

Dobry krok

– Zmiany, które szykuje MF, są nieuniknione. To dobrze, że po etapie wdrażania elektronicznych narzędzi, które mają pomóc fiskusowi w walce z wyłudzeniami, resort stawia teraz na cyfrową współpracę i obsługę podatnika – komentuje nowy projekt MF Michał Goj, doradca podatkowy i partner w EY.

Przyznaje, że na tych rozwiązaniach skorzysta sam fiskus. Urzędnicy zostaną odciążeni i będą mogli skoncentrować się na działaniach, w których komputer ich nie zastąpi (np. wyjaśnianiu podatnikom ich praw i obowiązków, szybszym identyfikowaniu nieścisłości w złożonych rozliczeniach, tak aby podatnik mógł je możliwie bezboleśnie poprawić).