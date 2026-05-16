Darowizna bez podatku w 2026/2027 r. Ważny jest jeden szczegół

Darowizna bez podatku?

W praktyce wiele osób myśli o darowiźnie dopiero wtedy, gdy chodzi o większą kwotę: pomoc przy zakupie mieszkania, wkład własny, remont albo wsparcie dziecka na starcie. Tymczasem dla skarbówki znaczenie ma nie tylko to, ile pieniędzy przekazano za jednym razem, ale też ile łącznie trafiło od tej samej osoby do obdarowanego.

Z ustawy wynika, że przy darowiznach od jednego darczyńcy liczy się suma nabyć z roku, w którym nastąpiła ostatnia darowizna, oraz z 5 lat poprzedzających ten rok. To oznacza, że kilka mniejszych przelewów może zostać potraktowanych łącznie.

Ważne Nie ma zasady, że darowiznę bez podatku można przekazać tylko raz. Można zrobić to kilka razy, ale trzeba pilnować sumy i formalności.

Ile wynosi kwota wolna od podatku od darowizny?

Kwoty wolne zależą od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany. Aktualnie wynoszą:

36 120 zł – dla osób z I grupy podatkowej,

– dla osób z I grupy podatkowej, 27 090 zł – dla osób z II grupy podatkowej,

– dla osób z II grupy podatkowej, 5733 zł – dla osób z III grupy podatkowej.

Takie limity wynikają z art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

O co chodzi z tymi grupami podatkowymi?

Do I grupy podatkowej należą m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie. Do II grupy zalicza się dalszą rodzinę, m.in. zstępnych rodzeństwa czy rodzeństwo rodziców.

dalszą rodzinę, m.in. zstępnych rodzeństwa czy rodzeństwo rodziców. III grupa obejmuje pozostałych nabywców.

Najbliższa rodzina ma specjalne "prawa"

Najkorzystniejsze zasady dotyczą tzw. najbliższej rodziny, potocznie nazywanej „grupą zerową”. To m.in. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

W ich przypadku darowizna może być zwolniona z podatku nawet wtedy, gdy przekracza 36 120 zł. Trzeba jednak spełnić warunki: zgłosić nabycie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy oraz – przy darowiźnie pieniężnej przekraczającej limit – udokumentować przekazanie środków przelewem, przekazem pocztowym albo wpłatą na rachunek.

Ważne Najprościej mówiąc: gotówka „do ręki” przy większej darowiźnie może być problemem. Bezpieczniej wykonać przelew i zachować potwierdzenie.

Kiedy nie trzeba zgłaszać darowizny do urzędu?

Nie każda rodzinna darowizna oznacza od razu wizytę w urzędzie albo formularz SD-Z2. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku od tej samej osoby – liczona razem z wcześniejszymi darowiznami z ustawowego okresu – nie przekracza limitu dla I grupy, czyli 36 120 zł. Zgłoszenia nie trzeba też składać, gdy darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego.

To ważne zwłaszcza przy regularnym wspieraniu dzieci przez rodziców. Jeśli kwoty są niewielkie, mogą zmieścić się w limicie. Jeśli jednak suma rośnie, trzeba już pilnować formalności.

Po co składa się SD-Z2?

SD-Z2 stosuje się po to, żeby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny. Chodzi o tzw. grupę zerową, czyli m.in.:

małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, rodzeństwo, pasierba, ojczyma i macochę.

Jeżeli taka osoba otrzyma darowiznę lub spadek i spełni warunki ustawowe, może nie zapłacić podatku. Jednym z najważniejszych warunków jest właśnie zgłoszenie nabycia majątku na SD-Z2 w terminie. Zasadniczo jest na to 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Kiedy trzeba złożyć SD-Z2?

Formularz składa się wtedy, gdy wartość majątku otrzymanego od tej samej osoby przekracza kwotę wolną dla I grupy podatkowej. Obecnie jest to 36 120 zł. Przy darowiznach pieniężnych trzeba pamiętać, że fiskus sumuje darowizny od tej samej osoby z roku ostatniego nabycia i z 5 poprzednich lat.

Przykład Rodzic przelewa dziecku 20 tys. zł, a rok później kolejne 25 tys. zł. Łącznie to 45 tys. zł od tej samej osoby, więc przekroczony zostaje limit. Aby zachować zwolnienie, dziecko powinno złożyć SD-Z2.

Kilka przelewów od rodziców?

Przy kilku przelewach (bo tak to robić najlepiej) urząd zsumuje je razem. Poniżej przykład:

Przykład Rodzic przelewa dziecku 10 tys. zł, kilka miesięcy później 15 tys. zł, a potem kolejne 20 tys. zł. Każdy przelew osobno może wyglądać niewinnie, ale dla fiskusa liczy się łączna wartość darowizn od tego samego darczyńcy.

Jeżeli suma przekracza limit, w grę wchodzi zgłoszenie. W przypadku najbliższej rodziny pozwala ono zachować pełne zwolnienie z podatku. Bez zgłoszenia darowizna może zostać opodatkowana na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej.

Spóźnienie nie zawsze musi oznaczać utratę ulgi

Od 7 stycznia 2026 r. obowiązują korzystniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku od spadków i darowizn. Ministerstwo Finansów informowało, że nowe przepisy pozwalają w określonych sytuacjach przywrócić termin zgłoszenia nabycia majątku od najbliższej rodziny, jeśli podatnik uprawdopodobni, że przekroczenie terminu nastąpiło bez jego winy.

To nie znaczy jednak, że termin można lekceważyć. Podstawowa zasada pozostaje prosta: 6 miesięcy na zgłoszenie i dokumenty potwierdzające przekazanie pieniędzy.

Fiskus może zastosować 20 proc. podatku?

Najbardziej kosztowny scenariusz dotyczy sytuacji, w której darowizna wychodzi na jaw dopiero w trakcie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej, a należny podatek nie został zapłacony. W takim przypadku przepisy przewidują stawkę 20 proc.

Dlatego przy większych kwotach lepiej nie zostawiać sprawy „na później”. Przelew, potwierdzenie i zgłoszenie w terminie mogą oszczędzić sporo nerwów.

Darowizna bez podatku. O tym trzeba pamiętać

Po pierwsze: darowiznę można przekazywać kilka razy.

darowiznę można przekazywać kilka razy. Po drugie: liczy się suma darowizn od tej samej osoby.

liczy się suma darowizn od tej samej osoby. Po trzecie: przy najbliższej rodzinie możliwe jest pełne zwolnienie, nawet ponad limit.

przy najbliższej rodzinie możliwe jest pełne zwolnienie, nawet ponad limit. Po czwarte: pieniądze najlepiej przekazać przelewem.

pieniądze najlepiej przekazać przelewem. Po piąte: przy przekroczeniu limitu trzeba pamiętać o zgłoszeniu w terminie 6 miesięcy.

Wniosek jest prosty: przepisy pozwalają przekazać bliskim nawet dużą kwotę bez podatku. Warunek jest jeden – darowizna musi być dobrze udokumentowana i zgłoszona wtedy, gdy wymagają tego przepisy.

FAQ - Darowizna bez podatku

Czy darowiznę bez podatku można przekazać kilka razy? Tak. Przepisy nie ograniczają darowizny do jednej czynności. Można przekazać pieniądze kilka razy, ale trzeba pamiętać, że urząd skarbowy bierze pod uwagę łączną wartość darowizn od tej samej osoby. Liczy się rok ostatniej darowizny oraz 5 poprzednich lat. Ile wynosi limit darowizny bez podatku? Kwoty wolne zależą od grupy podatkowej. Obecnie wynoszą: 36 120 zł dla I grupy podatkowej, 27 090 zł dla II grupy podatkowej oraz 5733 zł dla III grupy podatkowej. Czy darowizna od rodziców dla dziecka jest opodatkowana? Nie musi być. Dziecko należy do najbliższej rodziny, więc może skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku. Przy wyższych kwotach trzeba jednak spełnić formalności: zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy i udokumentować przekazanie pieniędzy, np. przelewem. Czy trzeba zgłaszać każdą darowiznę od rodziców? Nie każdą. Jeśli łączna wartość darowizn od tej samej osoby nie przekracza limitu dla I grupy podatkowej, zgłoszenie nie jest wymagane. Zgłoszenia nie trzeba też składać, gdy darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego. Jaki formularz trzeba złożyć przy darowiźnie od najbliższej rodziny? W przypadku najbliższej rodziny stosuje się formularz SD-Z2, czyli zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Formularze dotyczące podatku od spadków i darowizn są dostępne w serwisie podatki.gov.pl. Ile czasu jest na zgłoszenie darowizny? Co do zasady na zgłoszenie darowizny od najbliższej rodziny jest 6 miesięcy. Termin liczy się od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli najczęściej od dnia otrzymania darowizny. Czy można przywrócić termin zgłoszenia darowizny? Od 7 stycznia 2026 r. obowiązują korzystniejsze przepisy. Ministerstwo Finansów wskazuje, że możliwe jest przywrócenie terminu zgłoszenia nabycia majątku od członków najbliższej rodziny, jeśli podatnik uprawdopodobni, że przekroczenie terminu nastąpiło bez jego winy. Czy darowizny od matki i ojca sumują się razem? Limity liczy się co do zasady osobno dla każdego darczyńcy. Oznacza to, że darowizny od matki i od ojca należy analizować oddzielnie jako darowizny od dwóch różnych osób. Trzeba jednak pilnować dokumentów i terminów przy każdej z nich. Podstawowa reguła sumowania dotyczy nabyć od tej samej osoby.

