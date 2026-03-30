Urząd Skarbowy stawia na smartfony

Tradycyjne wizyty w placówkach skarbowych, kojarzone z wypełnianiem papierowych formularzy i oczekiwaniem w kolejkach, powoli odchodzą do lamusa. Administracja skarbowa przenosi swoje usługi do świata cyfrowego, oferując podatnikom nowoczesne narzędzia mobilne. Dzięki aplikacji e-Urząd Skarbowy, kontakt z fiskusem staje się szybszy, prostszy i dostępny z dowolnego miejsca.

Reklama
Seniorzy mogą zostać zmuszeni do zapłaty nawet 1500 zł. Jeśli tego nie zrobią, urząd skarbowy zajmie świadczenie
Seniorzy mogą zostać zmuszeni do zapłaty nawet 1500 zł. Jeśli tego nie zrobią, urząd skarbowy zajmie świadczenie

Zobacz również

Cyfryzacja jako priorytet Ministerstwa Finansów

Rozbudowa mobilnych usług jest elementem długofalowej strategii cyfryzacji państwa. Ministerstwo Finansów dąży do uproszczenia procedur i maksymalnego skrócenia czasu załatwiania spraw. Dzięki temu podatnicy mogą zdalnie:

  • składać dokumenty i wnioski,
  • monitorować status swoich rozliczeń,
  • odbierać oficjalną korespondencję z urzędu.

Resort zapowiada, że aplikacja będzie ewoluować etapami, a kolejne funkcjonalności będą wprowadzane w odpowiedzi na realne potrzeby użytkowników.

Polecamy: Kodeks Pracy

Kluczowe funkcje e-Urzędu Skarbowego

Aplikacja mobilna ma dostęp do najważniejszych informacji podatkowych. Obecnie użytkownicy mogą:

  • Weryfikować rozliczenia i sprawdzać historię złożonych deklaracji.
  • Śledzić status zwrotu podatku, co jest jedną z najczęściej wybieranych opcji.
  • Wnioskować o zaświadczenia, które są generowane bez konieczności posiadania płatnego podpisu kwalifikowanego.
  • Odbierać pisma, co eliminuje potrzebę wizyt na poczcie w celu odebrania listów poleconych.

Nowością jest udostępnienie systemu nie tylko osobom fizycznym, ale również podmiotom gospodarczym, fundacjom i stowarzyszeniom. Konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym pozwalają na składanie deklaracji podatkowych i formularzy rejestracyjnych online, występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, zarządzanie pełnomocnictwami i weryfikację danych rejestrowych firmy.

Przyszłość relacji z fiskusem

Mobilny e-Urząd Skarbowy, działający w obecnej formie od początku 2025 roku, staje się standardem w komunikacji na linii obywatel–państwo. Docelowym modelem jest całkowite wyeliminowanie obiegu papierowego i stworzenie w pełni cyfrowego kanału kontaktu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach to właśnie smartfon będzie podstawowym narzędziem do rozliczeń z fiskusem.

Uwaga na przelewy: Warto pamiętać, że postępująca cyfryzacja daje narzędzia nie tylko podatnikom, ale i urzędnikom. Fiskus ma coraz szerszy wgląd w operacje bankowe, a systemy analityczne automatycznie wychwytują niestandardowe ruchy na kontach, co może stać się podstawą do kontroli.

Źródło: gs24.pl