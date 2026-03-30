Urząd Skarbowy stawia na smartfony

Tradycyjne wizyty w placówkach skarbowych, kojarzone z wypełnianiem papierowych formularzy i oczekiwaniem w kolejkach, powoli odchodzą do lamusa. Administracja skarbowa przenosi swoje usługi do świata cyfrowego, oferując podatnikom nowoczesne narzędzia mobilne. Dzięki aplikacji e-Urząd Skarbowy, kontakt z fiskusem staje się szybszy, prostszy i dostępny z dowolnego miejsca.

Cyfryzacja jako priorytet Ministerstwa Finansów

Rozbudowa mobilnych usług jest elementem długofalowej strategii cyfryzacji państwa. Ministerstwo Finansów dąży do uproszczenia procedur i maksymalnego skrócenia czasu załatwiania spraw. Dzięki temu podatnicy mogą zdalnie:

składać dokumenty i wnioski,

monitorować status swoich rozliczeń,

odbierać oficjalną korespondencję z urzędu.

Resort zapowiada, że aplikacja będzie ewoluować etapami, a kolejne funkcjonalności będą wprowadzane w odpowiedzi na realne potrzeby użytkowników.

Kluczowe funkcje e-Urzędu Skarbowego

Aplikacja mobilna ma dostęp do najważniejszych informacji podatkowych. Obecnie użytkownicy mogą:

Weryfikować rozliczenia i sprawdzać historię złożonych deklaracji.

Śledzić status zwrotu podatku, co jest jedną z najczęściej wybieranych opcji.

Wnioskować o zaświadczenia, które są generowane bez konieczności posiadania płatnego podpisu kwalifikowanego.

Odbierać pisma, co eliminuje potrzebę wizyt na poczcie w celu odebrania listów poleconych.

Nowością jest udostępnienie systemu nie tylko osobom fizycznym, ale również podmiotom gospodarczym, fundacjom i stowarzyszeniom. Konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym pozwalają na składanie deklaracji podatkowych i formularzy rejestracyjnych online, występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, zarządzanie pełnomocnictwami i weryfikację danych rejestrowych firmy.

Przyszłość relacji z fiskusem

Mobilny e-Urząd Skarbowy, działający w obecnej formie od początku 2025 roku, staje się standardem w komunikacji na linii obywatel–państwo. Docelowym modelem jest całkowite wyeliminowanie obiegu papierowego i stworzenie w pełni cyfrowego kanału kontaktu. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach to właśnie smartfon będzie podstawowym narzędziem do rozliczeń z fiskusem.

Uwaga na przelewy: Warto pamiętać, że postępująca cyfryzacja daje narzędzia nie tylko podatnikom, ale i urzędnikom. Fiskus ma coraz szerszy wgląd w operacje bankowe, a systemy analityczne automatycznie wychwytują niestandardowe ruchy na kontach, co może stać się podstawą do kontroli.

Źródło: gs24.pl