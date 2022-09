Potrzebujemy nie tylko kapitału, ale i wsparcia. Budowanie biznesu to jest raczej maraton, a nie sprint - mówił w rozmowie z DGP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Robert Ługowski z Cobin Angels. Miło się czyta o tych sukcesach, jednorożcach, czyli startupach, które mają miliardowe wyceny, ale droga do tego jest bardzo długa i potrzeba do tego wielu składników - dodał.

