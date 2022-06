- Dzisiaj na Radzie Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku. (...) Zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują. Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest na dzisiaj 996 zł, to jest ta cena średnia według danych GUS za poprzedni rok - powiedziała Moskwa.

Dodała, że jest to poziom cenowy z krajowego wydobycia m.in. w sklepie Polskiej Grupy Górniczej.

Łukasz Pawłowski