Minister zdrowia odniósł się we wtorek na konferencji prasowej do kwestii projektu ustawy, na mocy której pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19.

Cały czas pracujemy (nad projektem) razem z klubem parlamentarnym PiS - zapewnił.

Pracodawca sprawdzi wynik testu

Jesteśmy już bliscy finiszu, zmodyfikowaliśmy trochę filozofię tego projektu, bo pracodawca będzie - zgodnie z tym nowym ujęciem - miał prawo oczekiwać okazania wyniku testu przez pracownika - po to właśnie, by budować bezpieczne środowisko pracy - podkreślił szef MZ.

Przypomnę, że we wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy, by było to szczepienie, ale tutaj stawiamy jednak na testy - w ogóle w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane za darmo obywatelom - dodał.

Ten projekt dyskutujemy w tej chwili z klubem PiS, rozmawiamy z kierownictwem, z innymi interesariuszami i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia wyklaruje się ten projekt, że zostanie skierowany na ścieżkę formalną - dodał Niedzielski.