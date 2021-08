Wszelkie nasze instalacje są już mniej emisyjne. Bardzo mocno unowocześniamy rafinerie, rozbudowujemy bionawozy, biododatki. To jest cała rewolucja technologiczna w tym zakresie. Ale mamy również segment energetyczny i ta transformacja to jest szansa pod warunkiem, że nie będziemy stać z założonymi rękami i twierdzić, że to jest światopogląd i nic więcej. Bo ja uważam, że jeśli światopogląd przekłada się na ceny, to nie jest już światopogląd, tylko ekonomia i biznes - powiedział prezes PKN Orlen.

Zdaniem Daniela Obajtka nie można być obojętnym na to, jak transformacja energetyczna przyspiesza w Europie i na świecie. Ważne jest, żebyśmy przy okazji transformacji energetycznej oraz naszych inwestycjach nisko i zeroemisyjnych myśleli też o pozostałej części gospodarki. Transformacja tak, jest konieczna, ale w niej musi być zapięty polski łańcuch produkcji, producentów i logistyki. Wtedy będzie to duża szansa dla całej gospodarki - uważa Obajtek.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.