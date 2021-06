Według niego, da to kilka lat koniecznych na niezbędne modyfikacje prawa. - Konieczne są regulacje, które pozwolą takim pomiotom, jak Orlen i Synthos na budowę reaktorów atomowych małej mocy, bo dzisiaj elektrownię atomową może w Polsce wybudować jedynie państwo, to się musi zmienić - wyjaśnił prezes Synthosu.

Obajtek: W Polsce w ciągu 7-10 lat

Także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek szacuje, że pierwsze reaktory SMR (Small Modular Reactor) mogą się pojawić w Polsce w ciągu 7-10 lat. - Za wcześnie jest mówić o tym, jakiego rzędu mocy reaktory chcielibyśmy wybudować, ale mają to być inwestycje nie tylko na potrzeby własne, ale również szerzej pojęte potrzeby polskiej energetyki - powiedział Obajtek.

Według szefa Synthosu, udziały obu podmiotów w spółce Orlen Synthos Green Energy będą "w okolicach 50 na 50".

W przypadku SMR może to być 50 na 50 procent z decydującym głosem Synthosu, a w przypadku offshore, w którym Orlen ma większe doświadczenie, być może 51 do 49 procent dla Orlenu. Niewykluczone, że będą to dwa osobne podmioty - dodał.

Energia bez emisji

PKN Orlen podpisał z Synthosem umowę ramową o współpracy w zakresie energetyki zeroemisyjnej, dotyczącej małych i mikro reaktorów atomowych do 300 MW. Efektem będzie powstanie spółki Orlen Synthos Green Energy.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych - zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii - oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.