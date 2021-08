Powoli wchodzimy w trend wzrostowy - powiedział kilka dni temu o sytuacji z Covid-19 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. I choć liczba zachorowań, jak również zgonów jest nieporównywalnie mniejsza, niż w szczytowym okresie pandemii, to im bliżej jesieni, tym częściej zastanawiamy się, co dalej. To bowiem ta pora roku kojarzy nam się ze zwiększoną ilością infekcji i chorób.

Jesteśmy, co prawda, bogatsi o ponad półtora roku doświadczeń w zakresie zapobiegania i leczenia oraz uzbrojeni w szczepionki, ale konfrontowani będziemy z nowymi wariantami wirusa, poziom wyszczepienia polskiego społeczeństwa to tylko ok. 50%, a leku działającego na sam wirus nadal nie ma. Ponadto, jak zwraca uwagę nasz gość: Polski system opieki zdrowotnej przeżywa od lat zapaść, która w dobie Covid-19 nawet zawadza trochę o śmierć kliniczną.

Dlatego naszego gościa poprosiliśmy o przybliżenie w jakim punkcie jesteśmy jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. W rozmowie z DGP doktor Dzieciątkowski wyjaśnia min.:

jakie zagrożenia niosą za sobą nowe warianty koronawirusa oraz czy powodują odmienny przebieg choroby

czy dotychczasowe szczepionki działają na nowe warianty wirusa oraz jaka jest ich skuteczność,

dlaczego Izrael podaje trzecią dawkę szczepionki i czy to rozwiązanie powinno się wprowadzić również w Polsce,

czy należy szczepić dzieci i jak wyglądają prace nad dopuszczeniem szczepionki dla młodszych grup wiekowych,

jak obecnie przebiega leczenie w przypadku Covid-19 oraz jakie leki i jaką metodykę się stosuje,

czy nadchodzący okres jesienno-zimowy może może mieć wpływ na zwiększoną zachorowalność na Covid-19,

w jaki sposób możemy chronić się przed zakażeniem koronawirusem, w tym jaka jest rola - obok maseczek, dezynfekcji i dystansu - zażywania witaminy D i robienia sobie testów.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.