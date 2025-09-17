Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom:
- mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,
- pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.
Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna).
Dla kogo kompensówka?
Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w:
- szkołach,
- przedszkolach,
- placówkach kształcenia ustawicznego,
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
- w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
- w specjalnych ośrodkach wychowawczych'
- nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
Ile wynosi świadczenie kompensacyjne w 2025 roku?
Z danych ZUS wynika, że w czerwcu 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 10,5 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wyniosła 4176,33 zł. W kwietniu 2025 r. – świadczenie pobierało 11 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4207,16 zł
Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w czerwcu 2025 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W maju 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,2 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 3975,43 zł. W maju 2023 r. dane te przedstawiały się odpowiednio – 12,9 tys. osób i 3485,15 zł, a w maju 2022 r. – 13,2 tys. osób i 2831,25 zł.
