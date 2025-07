Chyba już nikt nie ma złudzeń, że prace legislacyjne Sejmu tej kadencji to bicie piany koalicji nieudaczników. Niedziel handlowych miało być więcej, nawet dwie w miesiącu. Takie były zapowiedzi przed wyborami parlamentarnymi. Tymczasem mijają kolejne miesiące, nadchodzą kolejne niedziele i wszystkie niemal są z zakazem handlu. Nie ma mowy o zakupach w Lidlu, nie są otwarte sklepy w galeriach handlowych, a spragnieni pilnych zakupów skazani są tylko na sklepy sieci Żabka lub inne małe.

W wakacje problem narasta. Spędzający urlopy i wakacje w kraju, chcący unikną paragonów grozy w barach i restauracjach chcą żywić się we własnym zakresie, a do tego potrzebny jest pełny dostęp do sklepów – najlepiej właśnie tych najtańszych, sieciowych dyskontów takich jak Lidl czy Biedronka.

Niedziele handlowe 2025: teraz będzie więcej niedziel bez zakazu handlu?

Raz, że ceny w Lidlu czy Biedronce są niższe niż w małych sklepach – a to przecież ma być alternatywa dla paragonów grozy. Dwa, że są czynne zwykle od 6.00 rano do 23.00 późnym wieczorem. Trzy, że w asortymencie mają dużo gotowych potraw, z których nawet w warunkach wakacyjnych łatwo można skomponować pełnowartościowe posiłki – i to we wszechstronnym wyborze, uwzględniającym nawet diety wegetariańskie i wszelkie inne.

Reklama

Niedziele handlowe czy z zakazem handlu: kiedy są niedziele handlowe

Reklama

Tymczasem w lipcu nie ma ani jednej niedzieli handlowej, a w sierpniu jest jedna, ale na sam koniec wakacji. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, by były to ostatnie wakacje z takimi ograniczeniami. O przywróceniu handlu w niedziele – nawet tylko w dodatkowe, poza obecnymi ośmiu w roku, a nie we wszystkie można zapomnieć.

Niedziele handlowe 2025: ile niedziel handlowych w drugiej połowie 2025 roku

Ostatecznie wszystkie zapowiadane dwa lata temu przed wyborami parlamentarnymi zmiany mające przywrócić handel w niedziele sprowadziły się do zwiększenia liczby niedziel bez zakazu handlu z siedmiu do ośmiu. I to tylko dlatego, że potrzebny był kompromis w głównym temacie jakim był dopisanie do listy dni ustawowo wolnych d pracy Wigilii.

Ostatecznie stanęło na tym, że do dwóch niedziel handlowych grudnia, które były od początku obowiązywania ustawy o zakazie handlu gwarantowane, dopisano trzecią niedzielę grudniową, by w związku z wolnym w Wigilię nie ograniczyć dodatkowo konsumentom możliwości zrobienia przedświątecznych zakupów przed Bożym Narodzeniem.

Niedziele bez zakazu handlu 2025: które niedziele są handlowe w drugiej połowie 2025 roku

W drugiej połowie 2025 roku będzie raptem tylko cztery niedziele bez zakazu handlu, w tym aż trzy niedziela handlowe w grudniu. Oto pełna lista niedziel handlowych w drugim półroczu 2025:

31 sierpnia

7 grudnia

14 grudnia

21 grudnia.

Niedziele handlowe 2025: można zapomnieć o większej liczbie niedziel handlowych niż obecnie

Wybór na prezydenta Karola Nawrockiego, który reprezentuje interesy Prawa i Sprawiedliwości oznacza koniec projektu – powrót niedziel handlowych.

Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.

Zakaz handlu w niedziele: do zmian jednak doszło, ale symbolicznie

Od samego początku funkcjonowania polskiego parlamentu w obecnym układzie politycznym procedowany był poselski projekt zmieniający ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Jego główną ideą było zwiększenie liczby niedziel handlowych z 7, do których zredukowano handel mocą ustawy o zakazie handlu w niedziele, do średnio dwóch niedziel w miesiącu, a więc praktycznie potrojenie aktualnego stanu.

Ponieważ prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że takiej ustawy nie podpisze, prace nad projektem utknęły w komisjach sejmowych na okres oczekiwania na nowe wybory prezydenckie. Przy czym autorzy tego projektu mieli nadzieję, że prezydentem zostanie niekoniecznie Rafał Trzaskowski, ale któryś z polityków obecnej koalicji tworzącej rząd.

Wybory prezydenckie zweryfikowały jednak te oczekiwania, a nowy prezydent nie musiał nawet publicznie deklarować swojego sprzeciwu wobec jakichkolwiek zmian liberalizujących przepisy ustawy o zakazie handlu w niedziele, bo wiadomo było i jest, że w tej materii – podobnie jak w innych – kontynuował będzie politykę swojego politycznego mocodawcy PiS.