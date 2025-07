Zmieniające się prawo dotyczące wyrobów tytoniowych i nikotynowych w Polsce wprowadza istotne ograniczenia od 5 lipca 2025 roku, wpływające na e-papierosy (zarówno z nikotyną, jak i bez) oraz woreczki nikotynowe.

Nowe zasady dotyczące e-papierosów

Przede wszystkim, zakazane będzie palenie wszystkich rodzajów e-papierosów w miejscach publicznych, które już są objęte zakazem palenia tradycyjnych papierosów. Obejmuje to między innymi:

szkoły,

przystanki autobusowe,

place zabaw,

restauracje

uczelnie.

Ograniczenia w sprzedaży woreczków nikotynowych

Woreczki nikotynowe również podlegają nowym, surowym regulacjom. Od 5 lipca 2025 roku będą one objęte całkowitym zakazem sprzedaży osobom niepełnoletnim, podobnie jak papierosy czy płyny do e-papierosów. Sprzedawcy będą musieli informować o tym zakazie, umieszczając widoczne komunikaty w punktach sprzedaży. Dodatkowo, zawartość nikotyny w woreczkach zostanie ograniczona do maksymalnie 20 mg/g.

Zmiany w opakowaniach

Na każdym opakowaniu woreczków nikotynowych pojawi się obowiązkowe ostrzeżenie zdrowotne, które musi zajmować 30 proc. powierzchni opakowania i być łatwo czytelne. Prawo wprowadza także zakaz sprzedaży na odległość, co oznacza, że nie będzie można ich kupić przez internet ani w systemach samoobsługowych. Sprzedaż za pośrednictwem automatów będzie możliwa do 5 stycznia 2026 roku.

Przedsiębiorcy mają czas do początku 2026 roku, czyli około sześciu miesięcy, aby dostosować się do wszystkich nowych przepisów dotyczących woreczków nikotynowych.

Co wprowadza projekt?

Projekt wprowadza m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny w automatach i przez internet oraz zakaz ich reklamowania. Te same zasady mają dotyczyć woreczków nikotynowych.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zaznaczała, że do tej pory beznikotynowe płyny nie podlegały zgłoszeniu do Biura do spraw Substancji Chemicznych. Po zmianach skład płynu będzie musiał być dostosowany do obecnych przepisów, czyli nie będzie w nich substancji mutogennych, rakotwórczych, wpływających na funkcje rozrodcze.

Zmiany dotyczą ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.