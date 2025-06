Bon senioralny - wsparcie dla polskich seniorów i ich rodzin

Polska odpowiada na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, wprowadzając bon senioralny, czyli innowacyjne rozwiązanie wspierające osoby starsze w ich własnych domach. To nie bezpośrednia wypłata gotówki, lecz świadczenie przeznaczone na finansowanie profesjonalnych usług opiekuńczych. Program ten ma kluczowe znaczenie dla seniorów, którzy pragną pozostać w swoim środowisku domowym, pomimo trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Kto może skorzystać z bonu senioralnego i na co?

Bon senioralny jest skierowany do seniorów, którzy ukończyli 75 lat i mają trudności z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Maksymalna kwota bonu to 2150 złotych brutto, co odpowiada 50 godzinom profesjonalnych usług opiekuńczych. To znaczące wsparcie, które może znacząco poprawić komfort życia osób starszych, zapewniając im regularną pomoc.

Kto może wnioskować o bon senioralny?

O bon senioralny może wnioskować rodzina seniora, co stanowi ogromne ułatwienie dla pracujących członków rodzin, którzy nie zawsze są w stanie osobiście sprawować opiekę. Dzięki bonowi mogą zapewnić bliskim profesjonalną pomoc, nie rezygnując z aktywności zawodowej.

Zasady składania wniosków o bon senioralny

Jak zapowiedziała minister Marzena Okła-Drewnowicz, wnioski będzie można składać od początku 2026 roku w lokalnych urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów dochodowych oraz informacje o stanie zdrowia seniora.

Limity dochodowe i elastyczność usług

Program jest objęty limitami dochodowymi, aby wsparcie trafiło do najbardziej potrzebujących. Miesięczny dochód brutto samego seniora nie może przekraczać 5000 złotych. Dla rodzin ubiegających się o bon kryteria dochodowe zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym: dwukrotność minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotność dla wieloosobowego.

Usługi w ramach bonu mogą być realizowane przez gminy samodzielnie lub zlecane zewnętrznym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe czy firmy prywatne. Ta elastyczność ma zapewnić wysoką jakość i dostępność usług.

Bon senioralny. Okres ważności i zakres wsparcia

Przyznanie bonu następuje w drodze decyzji administracyjnej i jest ważne przez 12 miesięcy. Po tym czasie konieczne będzie ponowne złożenie wniosku. Bon senioralny obejmuje cztery główne obszary wsparcia:

Zaspokajanie elementarnych potrzeb bytowych: Pomoc w przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu, robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych. Dostęp do usług medycznych: Umawianie wizyt, realizacja recept, przypominanie o lekach, towarzyszenie podczas wizyt. Podstawowa opieka higieniczna i pielęgnacyjna: Pomoc w kąpieli, ubieraniu się, dbaniu o higienę osobistą. Utrzymywanie kontaktów społecznych: Pomoc w podtrzymywaniu relacji, towarzyszenie podczas spacerów czy wydarzeń kulturalnych, wsparcie w korzystaniu z technologii.

Inwestycja w przyszłość i godne starzenie się

Wprowadzenie bonu senioralnego to odpowiedź na zmieniającą się strukturę demograficzną Polski, gdzie rośnie udział osób starszych, a tradycyjny model opieki rodzinnej staje się coraz trudniejszy do utrzymania. Program ten jest ważnym elementem budowania kompleksowego systemu wsparcia, pozwalając seniorom na zachowanie godności i autonomii we własnym domu.

Ostateczny wymiar wsparcia będzie zależał od indywidualnej oceny potrzeb seniora przez gminę. Bon senioralny, obok innych inicjatyw polityki senioralnej, stanowi konkretne wsparcie finansowe i jest inwestycją w przyszłość. Dzięki niemu seniorzy mogą dłużej zachować samodzielność i aktywność, odciążając system opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Chociaż pełna realizacja rozpocznie się dopiero w 2026 roku, program już teraz budzi nadzieje na poprawę jakości życia seniorów w Polsce.