ZUS wypłaca 348,22 zł emerytom. Wystarczy spełnić jeden warunek

Od marca 2025 roku część emerytów może liczyć na dodatkowe 348,22 zł miesięcznie. To specjalny dodatek kombatancki, przeznaczony dla osób, które w przeszłości odegrały kluczową rolę w walce o niepodległość Polski lub padły ofiarą represji wojennych. Świadczenie to ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego dla tych, którzy zasłużyli się dla ojczyzny.

Kto jest uprawniony do dodatku kombatanckiego?

Prawo do dodatku kombatanckiego przysługuje emerytom i rencistom, którzy zostali uznani za kombatantów na mocy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ważne jest, że dodatek ten jest niezależny od innych świadczeń emerytalno-rentowych i nie wpływa na ich wysokość. Oznacza to, że jego otrzymanie nie obniża wysokości innych pobieranych świadczeń.

Jeśli masz prawo zarówno do dodatku kombatanckiego, jak i dodatku z tytułu tajnego nauczania, możesz wybrać to świadczenie, które jest dla Ciebie korzystniejsze. W 2025 roku wysokość obu tych dodatków jest taka sama.

Wysokość dodatku kombatanckiego w 2025 roku

Od marca 2025 roku dodatek kombatancki wynosi 348,22 zł. Ta kwota jest wynikiem corocznej waloryzacji emerytur i rent, która w tym roku wyniosła 105,5 proc.

Dodatek kombatancki jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie Twojej decyzji. Aby go otrzymać, musisz złożyć:

Wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego . Możesz go pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać w placówce ZUS.

. Możesz go pobrać ze strony internetowej ZUS lub odebrać w placówce ZUS. Decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wniosek możesz złożyć:

Osobiście (lub przez pełnomocnika) w dowolnej jednostce ZUS.

Pocztą.

Poprzez platformę ePUAP.

ZUS, od momentu skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów i wysłania wniosku, ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku i wydanie decyzji.