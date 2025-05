Niestety, nie wszystkie nowalijki potaniały. Jak podaje PanParagon, rzodkiewka w ciągu ostatnich dwóch lat podrożała najbardziej. Mediana ceny za pęczek w maju 2025 roku wynosiła 2,99 zł, co oznacza wzrost o około 20 procent w porównaniu do lat poprzednich. Podobnie jest z rabarbarem – jego cena za pęczek wzrosła o 11 procent, z 8,99 zł do 9,99 zł.

Ogórek gruntowy i kalarepa na minusie

Jak podaje PanParagon, ogórek gruntowy jest wyraźnie tańszy. Kilogram tego warzywa kosztuje teraz około 8,99 zł, co oznacza spadek aż o 31 procent w porównaniu do ceny sprzed dwóch lat (12,99 zł). To zaskakujące w obliczu inflacji.

Spadła również cena kalarepy – o 14 procent. W 2023 roku płaciliśmy za nią 3,49 zł za sztukę, a teraz tylko 2,99 zł. Sałata masłowa także minimalnie potaniała, choć tylko o 1 procent (z 3,99 zł na 3,96 zł za sztukę).

Stabilne ceny niektórych warzyw

Niektóre warzywa utrzymują stałe ceny. Jak podaje PanParagon, koper, szczypiorek, cebula dymka oraz botwinka kosztują tyle samo od dwóch lat.

Spośród dziewięciu ujętych w analizie produktów, tylko w dwóch przypadkach odnotowaliśmy wzrost cen. Pozostałe warzywa utrzymały swoją cenę lub znacznie potaniały – komentuje Antonina Grzelak z PanParagona. Dodaje, że to pierwsze tak pozytywne informacje od dłuższego czasu, a sektor rolny cechuje duża zmienność cenowa. Sumarycznie, jak podaje PanParagon, koszyk badanych nowalijek potaniał w maju 2025 roku o około 7 procent w porównaniu do maja 2023 roku.