ZUS automatycznie dolicza 350 zł dodatku do emerytury. Ale tylko tej grupie osób

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez ZUS, które ma na celu wsparcie finansowe dla osób potrzebujących pomocy w codziennej egzystencji. Nie jest to uniwersalne świadczenie; jego przyznanie zależy od wieku lub stanu zdrowia.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w dwóch głównych sytuacjach:

Automatycznie po ukończeniu 75. roku życia: Seniorzy, którzy osiągną wiek 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku. ZUS wypłaca go "z automatu" wraz z emeryturą.

Osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji: Jeśli masz orzeczoną niezdolność do pracy oraz niezdolność lub ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji, możesz ubiegać się o dodatek niezależnie od wieku. W tym przypadku jednak musisz złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9), które potwierdzi Twoją niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Ważne jest, że dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest wyłącznie jako uzupełnienie renty lub emerytury. Oznacza to, że aby go otrzymać, musisz mieć prawo do tych świadczeń.

Od 1 marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 348,22 zł. Kwota ta jest waloryzowana co roku w okresie waloryzacji emerytur. Obecna kwota będzie obowiązywać do 28 lutego 2026 roku.

Kiedy ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego?

Istnieje jeden kluczowy wyjątek, kiedy dodatek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony, nawet jeśli spełniasz pozostałe warunki. Dzieje się tak, gdy osoba uprawniona do świadczenia przebywa dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO). Jeśli dodatek jest pobierany pomimo spełnienia tego warunku, ZUS ma prawo zażądać zwrotu nienależnie wypłaconych środków.