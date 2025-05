Wypłata rent wdowich rusza 1 lipca z modyfikacjami i kontrowersjami

1 lipca rusza wypłata tzw. rent wdowich, czyli możliwości pobierania jednocześnie własnej emerytury i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. ZUS odnotował już 800 tysięcy wniosków o te świadczenia. Dotychczas wdowy i wdowcy musieli wybierać jedno ze świadczeń. Nowe przepisy pozwolą na pobieranie dwóch, ale nie w pełnej wysokości.Jedno świadczenie będzie wypłacane w 100 proc., a drugie w 15 proc. Te zasady będą obowiązywać w bieżącym i przyszłym roku. Od 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

Reklama

Skarga do ETPCz i wypowiedź Minister Rodziny

Jak podaje fakt.pl, ustawa o rencie wdowiej została zaskarżona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). Kobiety argumentują, że przepisy są niesprawiedliwe i dyskryminują osoby, które nie pozostawały w związku małżeńskim, ponieważ jednym z kluczowych kryteriów jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej aż do śmierci partnera.

Minister rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała w Radiu ZET, że istnieją wątpliwości i postulaty dotyczące poszerzenia grona uprawnionych do renty wdowiej. Zapewniła, że w ustawie zawarto przepisy zobowiązujące rząd do ewaluacji i ewentualnej korekty świadczenia po jego wejściu w życie. Taka korekta planowana jest na 2028 rok.

Reklama

Są oczywiście pewne wątpliwości, potrzeby zgłaszane, by to świadczenie było bardziej szerokie, by więcej osób było do niego uprawnionych. My, negocjując tę ustawę, zawarliśmy przepisy, które zobowiązują rząd do dokonywania ich ewaluacji po wejściu w życie, czyli ewentualnej korekty – powiedziała we wtorek, 20 maja w Radiu ZET minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Taka korekta została zaplanowana na 2028 roku. Rozmawiamy z KPRM, samym premierem też jakiś czas temu na ten temat rozmawiałam, że być może. Z czasem będzie trzeba poszerzać to grono odbiorców, likwidować bariery i dodatkowe kryteria – dodała.

Minister Dziemianowicz-Bąk dodała, że gdyby ustawa nie została zmieniona w Sejmie, świadczenie byłoby hojniejsze, jednak nie sprecyzowała, z jakich kryteriów należałoby zrezygnować. Wspomniała również o rozmowach z Kancelarią Premiera, sugerując, że być może w przyszłości konieczne będzie poszerzanie grona odbiorców i eliminowanie barier.

Warunki przyznawania renty wdowiej

Obecnie, aby otrzymać rentę wdowią, wdowa lub wdowiec muszą spełnić następujące, dość rygorystyczne warunki:

Osiągnięcie wieku emerytalnego: co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pozostawanie we wspólności małżeńskiej: do dnia śmierci małżonka, co oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Brak nowego związku małżeńskiego: uprawniony nie może zawrzeć nowego małżeństwa.

Nabycie prawa do renty rodzinnej: najwcześniej pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Oznacza to, że kobieta może ubiegać się o rentę wdowią, jeśli została wdową nie wcześniej niż w wieku 55 lat, a mężczyzna – nie wcześniej niż w wieku 60 lat.

Warto również pamiętać, że kwota renty rodzinnej nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, co obecnie wynosi około 5,6 tys. zł.

Kiedy wypłata renty wdowiej w 2025 roku?

Renta wdowia to nowe świadczenie, które pozwala wdowom i wdowcom na pobieranie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego jednocześnie. Wnioski można składać od 1 stycznia 2025 roku, a wypłata renty wdowiej rozpocznie się od 1 lipca 2025 roku.

Wysokość i wypłata renty wdowiej

Warianty renty wdowiej : Można wybrać 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia lub 100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej.

: Można wybrać Okres wypłaty renty wdowiej : Od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku drugie świadczenie wypłacane będzie w wysokości 15 proc ., a od 1 stycznia 2027 roku w wysokości 25 proc .

: Od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku drugie świadczenie wypłacane będzie w wysokości ., a od 1 stycznia 2027 roku w wysokości . Limit renty wdowiej: Suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co po waloryzacji w 2025 roku wynosi 5636,73 zł brutto.

Co trzeba zrobić, aby złożyć wniosek o rentę wdowią?

Aby złożyć wniosek o rentę wdowią w ZUS, należy spełnić kilka warunków i przygotować odpowiednie dokumenty.

Warunki przyznania renty wdowiej z ZUS

Prawo do dwóch świadczeń : Należy mieć prawo do własnego świadczenia (np. emerytury lub renty) oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Jeśli masz prawo tylko do jednego świadczenia, musisz najpierw złożyć wniosek o drugie.

: Należy mieć prawo do własnego świadczenia (np. emerytury lub renty) oraz renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku. Jeśli masz prawo tylko do jednego świadczenia, musisz najpierw złożyć wniosek o drugie. Wiek emerytalny : Musisz mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

: Musisz mieć ukończone 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Wspólność małżeńska : Do dnia śmierci współmałżonka musisz pozostawać we wspólności małżeńskiej.

: Do dnia śmierci współmałżonka musisz pozostawać we wspólności małżeńskiej. Brak nowego związku małżeńskiego: Nie możesz pozostawać w nowym związku małżeńskim.

Dokumenty i dane potrzebne do złożenia wniosku o rentę wdowią z ZUS

Formularz wniosku o rentę wdowią : Wnioski o rentę wdowią składa się na formularzu ERWD.

: Wnioski o rentę wdowią składa się na formularzu ERWD. Dokument tożsamości: Dowód osobisty, paszport lub e-Dowód z aplikacji mObywatel.

Numer rachunku bankowego: Na który chcesz otrzymać świadczenie.

PESEL: Numer PESEL wnioskodawcy.

Data śmierci współmałżonka: Potrzebna do ustalenia prawa do renty rodzinnej.

Sposób złożenia wniosku o rentę wdowią z ZUS

Wnioski o rentę wdowią można składać:

Elektronicznie za pośrednictwem portalu PUE/eZUS.

Papierowo, w dowolnej placówce ZUS lub przesyłając pocztą.

Warto dodać, że pracownicy ZUS mogą pomóc w wypełnieniu wniosku podczas wizyty w placówce.