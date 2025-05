"Wakacje z wojskiem" to projekt MON i Wojska Polskiego. Jego celem jest zwiększenie potencjału rezerw oraz promocję służby wojskowej. Skierowany jest przede wszystkim do jest młodzieży szkolno-studenckiej w wieku od 18 do 35 lat. Zaplanowano 3 turnusy szkoleń w całej Polsce. Pierwszy startuje już 9 czerwca. Można wybrać dowolne miejsce i termin

W programie zaplanowano m.in. naukę strzelania, zajęcia z przetrwania w terenie, walki wręcz, taktyki wojskowej, szkolenia na pojazdach wojskowych. Każdy ochotnik po takim szkoleniu będzie miał okazję, aby na dłużej związać się z Wojskiem Polskim, np. jako żołnierz aktywnej rezerwy, terytorials w WOT, żołnierz zawodowy, czy podchorąży akademii wojskowej.

6 tys. zł za szkolenie

Za 27 dni szkolenia każdy otrzyma brutto prawie 6 000 złotych. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet, telefon, mejlowo i osobiście. Dobrowolna, wakacyjna służba jest skierowana przede wszystkim do osób pełnoletnich w wieku 18-35 lat – szczególnie do tegorocznych maturzystów, studentów, osób w przerwie wakacyjnej oraz tych szukających pracy i zajęcia wakacyjnego. Służba w tym wypadku może stanowić alternatywę dla zwykłej pracy sezonowej.

"Wakacje z wojskiem". Gdzie szkolenie?

Gdzie odbywa się szkolenie?. "Wakacje z wojskiem” to ponad 70 lokalizacji w całym kraju. Można wybrać najlepszą dla siebie jednostkę wojskową, biorąc pod uwagę odległość i termin, czy też charakteru służby. Chętni mogą sprawdzić się m .in. jako żołnierz wojsk lądowych, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Jak zachęca MON to także okazja do poznania i spędzenia czasu z rówieśnikami, którzy mają podobne zainteresowania

Na szkolenia można zgłosić się w każdej chwili. Trzeba wejść na portal www.zostanzolnierzem.pl, zadzwonić na infolinię 800 180 110 lub po prostu zgłosić się do każdego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego lub danej jednostki wojskowej.

Szef MON: To coś więcej niż szkolenie

"Ten projekt to coś więcej niż szkolenie – to element budowania odporności naszego państwa i społeczeństwa, bo bezpieczeństwo to nasze wspólne zadanie i nasz wspólny obowiązek" zachęca Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON w swoich mediach społecznościowych. W ubiegłym roku w akcji uczestniczyło 11 tysięcy osób w trzech turnusach. Program skierowany jest także dla kobiet.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, turnus trwa 27 dni, a uczestnicy otrzymują za udział 6 tys. złotych brutto. W 2025 r. zaplanowano trzy tury szkoleniowe:

9 czerwca – 5 lipca,

14 lipca – 9 sierpnia,

18 sierpnia – 13 września