Rząd zdecydował. Będzie wyższy wiek emerytalny dla tej grupy zawodowej. O kogo chodzi?

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło plany dotyczące zmian w ustawie o komornikach sądowych. Główna zmiana polega na tym, że po wprowadzeniu nowelizacji, komornicy sądowi oraz asesorzy komorniczy nie będą już automatycznie odwoływani ze stanowiska po ukończeniu 65. roku życia. Ta modyfikacja ma przywrócić regulacje prawne obowiązujące przed 2019 rokiem, podnosząc limit wieku, po przekroczeniu, którego minister odwołuje komornika, do 70 lat.

Projekt w sprawie podniesienia wieku emerytalnego

Projekt tej ustawy został w ubiegłym tygodniu skierowany do sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przeprowadzenia pierwszego czytania. Zmiana ta dotyczy głównie tej jednej grupy zawodowej. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, Adam Bodnar, podkreślił, że wprowadzenie tej zmiany jest realizacją jego postulatów zgłaszanych jeszcze podczas pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy apelował o przywrócenie komornikom możliwości pracy do 70. roku życia. Bodnar, cytowany w komunikacie resortu, zaznaczył, że przepisy wprowadzone ustawą z 2018 roku traktowały komorników gorzej w porównaniu do innych zawodów prawniczych, takich jak sędziowie czy notariusze, ponieważ obecnie minister sprawiedliwości jest zobligowany do odwołania komornika po osiągnięciu przez niego 65 lat.

Podniesienie wieku emerytalnego z 65 do 70 lat dla komorników sądowych

Ministerstwo wskazało, że w przepisach regulujących inne zawody prawnicze limity wieku są odmienne. Prawo o notariacie przewiduje odwołanie notariusza po ukończeniu 70 lat. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że sędzia przechodzi w stan spoczynku w wieku 65 lat, ale ma możliwość kontynuowania pracy (po spełnieniu warunków, w tym uzyskaniu zgody Krajowej Rady Sądownictwa i zaświadczenia zdrowotnego) aż do ukończenia 70 lat. Przepisy dotyczące adwokatów i radców prawnych w ogóle nie określają górnej granicy wieku wykonywania tych zawodów. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że jedynie komornicy są obecnie bezwzględnie zmuszeni do zakończenia pracy w wieku 65 lat.

Uzasadnienie projektu wyjaśnia również, że umożliwienie komornikom pracy do 70. roku życia nie wyklucza możliwości przejścia na emeryturę wcześniej, jeśli spełniają odpowiednie warunki emerytalne. Oznacza to, że wydłużenie maksymalnego wieku pracy nie przesądza, że wszyscy komornicy i asesorzy będą faktycznie pracować do 70 lat.

Adam Bodnar ocenił, że wydłużenie okresu aktywności zawodowej komorników pozwoli na lepsze wykorzystanie ich zgromadzonej wiedzy i doświadczenia. Ponadto, zmiana ta ma przyczynić się do zakończenia sporów sądowych wynikających z dotychczasowych przepisów o wcześniejszym, obligatoryjnym odwoływaniu komorników.