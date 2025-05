Erste Group podpisał umowę w sprawie zakupu 49 proc. w Santander Bank Polska i 50 proc. w Santander TFI za łącznie 7 mld euro. Oznacza to, że trzeci co do wielkości bank w Polsce zmieni nie tylko właściciela, ale także nazwę. W pierwszej połowie 2026 r. ruszy rebranding placówek. Co to oznacza dla klientów?