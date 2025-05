348,22 zł miesięcznie od ZUS. Osoby 75+ nie muszą składać wniosku

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przysługujące osobom w określonym wieku lub ze względu na ich stan zdrowia. Największą grupę uprawnionych stanowią seniorzy po ukończeniu 75 lat, którzy otrzymują to świadczenie automatycznie (z urzędu).

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przysługuje ono osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji lub mają w tym zakresie poważne ograniczenia. Istnieją dwie główne ścieżki kwalifikacji do otrzymania tego dodatku, zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku:

Ukończenie 75. roku życia: W tym przypadku dodatek jest przyznawany automatycznie, bez potrzeby składania wniosku.

Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji: Osoby spełniające ten warunek, niezależnie od wieku, mogą ubiegać się o dodatek. Wymaga to złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (dokument OL-9), potwierdzającym wspomnianą niezdolność.

Niezależnie od ścieżki, warunkiem koniecznym do pobierania dodatku pielęgnacyjnego jest posiadanie prawa do emerytury lub renty. Oznacza to, że świadczeniobiorca musi być już osobą otrzymującą jedno z tych świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), zawsze trafia do świadczeniobiorcy razem z przysługującą mu rentą lub emeryturą w ramach tego samego przelewu.

Od 1 marca 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego została ustalona na kwotę 348,22 złote miesięcznie. Ta konkretna stawka będzie obowiązywać przez rok, tj. w okresie od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku. Należy pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest w marcu, analogicznie jak w przypadku emerytur i rent. Oznacza to, że kwota świadczenia jest co roku korygowana o wskaźnik waloryzacji.

ZUS może wstrzymać wypłatę lub zażądać zwrotu dodatku pielęgnacyjnego

Reklama

Istnieją jednak okoliczności, w których ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku pielęgnacyjnego, nawet jeśli osoba spełnia ogólne warunki do jego otrzymania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy osoba uprawniona do świadczenia przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL) lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (ZPO) przez okres dłuższy niż dwa tygodnie (czyli ponad 14 dni) w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku, gdy ZUS stwierdzi, że dodatek pielęgnacyjny był pobierany nienależnie w okresie, gdy osoba przebywała w ZOL lub ZPO przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zażądać zwrotu wypłaconych kwot jako świadczeń nienależnych. Natomiast jeśli informacja o pobycie w tego typu placówce przez okres przekraczający dwa tygodnie w miesiącu wyjdzie na jaw już na etapie rozpatrywania wniosku o dodatek, ZUS odmówi przyznania prawa do tego świadczenia.