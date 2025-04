Poczta Polska zaostrzyła kontrole dotyczące obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych. Jak informuje "Fakt", w 2024 roku wysłała aż 118 tysięcy wezwań do zapłaty do osób, które zalegały z opłatami abonamentowymi. W efekcie tych działań 32 tysiące abonentów uregulowało swoje zadłużenie w całości lub części. Wobec pozostałych dłużników Poczta Polska wystawiła 21 tysięcy tytułów wykonawczych, co oznacza, że w przypadku braku płatności, urząd skarbowy może ściągnąć należności z ich kont bankowych.

Co z likwidacją abonamentu RTV?

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Kultury o planowanej likwidacji abonamentu RTV, na razie nie podjęto żadnych konkretnych kroków legislacyjnych w tej sprawie. Projekt ustawy, który miałby znieść tę opłatę, ma wejść w życie najwcześniej w 2026 roku. Do tego czasu obywatele Polski nadal mają obowiązek płacenia abonamentu za posiadanie telewizora lub radia.

Polskie prawo nakłada na każdego użytkownika telewizora lub radia obowiązek zarejestrowania posiadanego urządzenia na Poczcie Polskiej. Wyjątek stanowią urządzenia wykorzystywane do produkcji lub rozpowszechniania audycji oraz te przeznaczone na sprzedaż. Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazują, że w Polsce większość gospodarstw domowych posiada odbiorniki telewizyjne, jednak tylko niewielka część z nich jest zarejestrowana, a jeszcze mniej osób płaci abonament.

Kontrole w domach. Jakie kary?

Pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej mają uprawnienia do przeprowadzania kontroli w zakresie rejestracji odbiorników. Kontrolerzy muszą okazać stosowne upoważnienie, legitymację służbową oraz, na żądanie, dowód osobisty. Kontrolowana osoba ma obowiązek umożliwić weryfikację sprzętu lub przedstawić dowód jego zarejestrowania. W przypadku wykrycia niezarejestrowanego odbiornika, na użytkownika może zostać nałożona kara w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentowej, co w 2025 roku wynosi 819 zł za telewizor i 261 zł za radio. Następnie wystawiana jest decyzja administracyjna zobowiązująca do rejestracji i wniesienia opłaty.

Abonament RTV 2025. Ile wynosi?

W 2025 roku miesięczna opłata abonamentu RTV wynosi 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub zestaw telewizor i radio, oraz 8,70 zł za samo radio.