Program "Mieszkanie za remont". Kolejna edycja już w maju. Kto będzie mógł skorzystać?

Program "Mieszkanie za Remont" w Krakowie skierowany jest do osób mających trudności z zakupem własnego lokum lub uzyskaniem kredytu hipotecznego. W ramach programu miasto proponuje wynajem mieszkań po obniżonych stawkach, które obecnie wynoszą od 6,64 zł do 16,96 zł za metr kwadratowy. Głównym obowiązkiem najemcy jest przeprowadzenie remontu mieszkania w ciągu roku od podpisania umowy.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z programu "Mieszkanie za remont"?

Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą mieszkać w Krakowie z zamiarem stałego pobytu, spełniać określone kryteria dochodowe oraz nie posiadać prawa własności (ani współwłasności) do nieruchomości mieszkalnej w Krakowie lub sąsiednich powiatach (krakowskim, wielickim, proszowickim). Z udziału wykluczone są również osoby zadłużone wobec miasta z tytułu wcześniejszego korzystania z lokalu komunalnego.

Program "Mieszkanie za remont" - wniosek

W tegorocznej edycji programu wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie. Proces przyjmowania zgłoszeń rozpocznie się 8 maja o godzinie 9:00 i potrwa do 30 maja do godziny 15:30. Chociaż nabór rusza w maju, już 22 kwietnia udostępniono link do systemu, umożliwiający kandydatom przygotowanie się i załączenie potrzebnych dokumentów. Formularz aplikacyjny będzie dostępny na stronie Krakowskiego Portalu Usług Miejskich (KPUM). Do złożenia i elektronicznego podpisania wniosku wymagane jest posiadanie konta na platformie pz.gov.pl oraz aktywnego profilu zaufanego.

Program "Mieszkanie za remont". Jakie dokumenty są niezbędne?

Po złożeniu wniosku o udział w programie elektronicznie przez KPUM, wnioskodawca ma obowiązek w ciągu 14 dni kalendarzowych dostarczyć niezbędne dokumenty do Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (Rynek Podgórski 1). Rodzaj wymaganych dokumentów zależy od tego, czy wniosek jest indywidualny (z ewentualnymi osobami nieletnimi) czy też obejmuje więcej niż jedną osobę pełnoletnią. W pierwszym przypadku należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o dochodach (jeśli nie był wystawiony z podpisem kwalifikowanym) oraz kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. W drugim przypadku konieczne jest dostarczenie oryginału części III wniosku podpisanego przez wszystkie pełnoletnie osoby, oryginałów zaświadczeń o dochodach (bez podpisu kwalifikowanego) oraz poświadczonych kopii dokumentów punktowanych.

Szczegółowe wytyczne, listę dokumentów i opis dalszych procedur można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.krakow.pl. Informacje są również dostępne pod numerem Krakowskiego Centrum Kontaktu: 12 616 55 55.

Kto może skorzystać z programu "Mieszkanie za remont"?

Program "Mieszkanie za Remont" jest dostępny dla osób spełniających określone kryteria dochodowe. Pod uwagę brany jest miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Limity dochodowe, wyrażone jako procent najniższej emerytury, różnią się w zależności od wielkości gospodarstwa:

W gospodarstwie jednoosobowym dochód ten musi mieścić się w przedziale od 150 proc. do 350 proc. najniższej emerytury.

W gospodarstwie dwuosobowym wymagany dochód wynosi od 125 proc. do 300 proc. najniższej emerytury.

W gospodarstwie wieloosobowym (trzy osoby lub więcej) dochód musi być w przedziale od 100 proc. do 250 proc. najniższej emerytury.

Natomiast konkretne progi dochodowe, obowiązujące w 2025 roku, kształtują się następująco: