ZUS wymaga, by do 20 maja 2025 r. złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2024 rok. Obowiązek ten dotyczy:

osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, na zasadach ogólnych (skala) lub ryczałtem ewidencjonowanym,

(skala) lub firm, które zawiesiły lub zakończyły działalność w 2024 roku, ale choć przez jeden dzień podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu,

osób, które rozpoczęły działalność od stycznia 2025, ale opłacają podatek na zasadach ogólnych.

Jakie dokumenty złożyć?

Rodzaj dokumentu zależy od formy działalności:

Reklama

ZUS DRA (blok XII) – dla jednoosobowej działalności.

(blok XII) – dla jednoosobowej działalności. ZUS RCA (blok III.F) – dla przedsiębiorców opłacających składki za innych (np. pracowników, zleceniobiorców).

Co zrobić przed rozliczeniem?

Zanim prześlesz roczne rozliczenie sprawdź, czy wysłałeś wszystkie miesięczne deklaracje:

od stycznia do grudnia 2024 (dla ryczałtowców),

od lutego 2024 do stycznia 2025 (dla rozliczających się na zasadach ogólnych).

Jeśli czegoś brakuje – uzupełnij zaległości. Potem złóż roczne rozliczenie za kwiecień 2025 – najpóźniej do 20 maja 2025 r..

Jak odzyskać nadpłatę składki?

Jeśli z rozliczenia wyjdzie nadpłata, a nie masz zaległości wobec ZUS, nie pobrałeś nienależnych świadczeń, to na swoim profilu PUE ZUS znajdziesz gotowy wniosek RZS-R. Podpisz go i wyślij przez e-ZUS do 2 czerwca 2025 r. ZUS wypłaci nadpłatę najpóźniej do 1 sierpnia 2025 na Twój rachunek bankowy. Jeśli nie złożysz wniosku o zwrot, ZUS zaliczy nadpłatę na Twoje konto – najpóźniej do końca roku.

Do kiedy korekta rozliczenia?

Chcesz poprawić wysokość składki za 2024 rok? Złóż korektę do dnia złożenia wniosku o zwrot (najpóźniej 2 czerwca), Jeśli nie chcesz zwrotu – masz czas do 1 lipca 2025 r.