Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 0,25 pkt proc., sprowadzając je do najniższego poziomu od dwóch lat. To reakcja na spadającą inflację w strefie euro oraz rosnącą niepewność związaną z napięciami handlowymi. Czy to początek dłuższego cyklu cięć i co może oznaczać dla gospodarki oraz dla Polski?