Po raz kolejny wraca temat budzący kontrowersje wśród działkowców. Wszystko przez projekt ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych oraz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa. Według Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców stanowi on poważne zagrożenie dla istnienia tysięcy ROD w Polsce.

Działkowcy kontra państwo. Tysiące Polaków może stracić ogrody działkowe

Projekt specustawy dotyczącej inwestycji służących obronności kraju zawiera przepisy umożliwiające likwidację Rodzinnych Ogródków Działkowych. Ustawa przewiduje wprowadzenie uproszczonego trybu przejmowania przez państwo nieruchomości na cele służące obronności.

Najwięcej kontrowersji wzbudza fakt, że przepisy nie przewidują możliwości przyznania terenu zamiennego, który umożliwiłby odtworzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Indywidualni działkowcy zostają pozbawieni prawa do rekompensat za zmniejszenie wartości ich działek oraz utracone plony. Z kolei stowarzyszenia ogrodowe nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów i strat wynikających z likwidacji ogrodu.

"Brak jest jakichkolwiek przesłanek dla przyjęcia, aby cel ustawy czynił zasadnym ograniczenie zakresu odszkodowań przysługujących podmiotom wywłaszczanym, czyli działkowcom i stowarzyszeniom ogrodowym. Tymczasem w stosunku do tych podmiotów projekt zawiera właśnie takie rozwiązania" — czytamy w stanowisku Polskiego Związku Działkowców.

List do premiera. Działkowcy apelują o zmianę specustawy w obawie przed likwidacją ROD

Problem jest poważny, bo może dotyczyć nawet 100 ROD w okolicach poligonów wojskowych i lotnisk, z których korzysta 20 tys. osób. Dlatego Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców proponuje wprowadzenie poprawek w specustawie. W piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska domagają się m.in. odszkodowań za nasadzenia i obiekty budowlane według kosztów odtworzenia oraz ryczałtu na pokrycie kosztów przeprowadzki.

"Istota proponowanych zmian sprowadza się do zapewnienia działkowcom i stowarzyszeniom ogrodowym prawa do odszkodowań w wymiarze analogicznym, jak w ustawie o ROD, względnie zrekompensowania ograniczenia tych praw innymi świadczeniami, analogicznymi do przyznanych innym kategoriom wywłaszczanych" – czytamy w uzasadnieniu.

Krajowy Zarząd PZD podkreśla, że w pełni popiera ideę ustawy zwiększającej potencjał obronny Polski, jednak "nie może odbywać się to poprzez wprowadzanie rozwiązań dyskryminujących stowarzyszenia ogrodowe i działkowców".

PZD uzyskał tytuł do nowych gruntów. Powstaną kolejne ogrody działkowe

Na koniec 2024 r. Polski Związek Działkowców zarządzał 4 575 Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. W stosunku do roku 2023 ubyło siedem ROD, a ich powierzchnia zmniejszyła się o 99,546 ha.

Na mniejszą ilość ogrodów wpłynęły połączenia mniejszych ogrodów, likwidacje i skreślenie ROD z Rejestru PZD. W przypadku zmiany powierzchni ROD znaczenie miały natomiast przede wszystkim likwidacje, bądź zwrot terenów niezagospodarowanych na rzecz właściciela.

Jednak w ubiegłym roku PZD uzyskał tytuł prawny do nowych gruntów w Śremie 1,26 ha, we Wrocławiu 0,4492 ha, a także 0,1202 ha w Katowicach i 5,53 ha w Zabrzu. Na tych terenach w kolejnych latach powstaną nowe działki ROD.

