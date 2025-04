Podwyżka oraz waloryzacja zasiłku pogrzebowego

Projekt nowelizacji ustawy, który trafił do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, przewiduje podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Dodatkowo, świadczenie ma być waloryzowane od 1 marca każdego roku, jeśli wskaźnik waloryzacji przekroczy 105. Warto wspomnieć, że podwyżka zasiłku pogrzebowego była jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Uzasadnieniem dla zmiany jest fakt, że obecna kwota nie pokrywa kosztów pogrzebu, a brak waloryzacji pogłębia ten problem.

W projekcie zaproponowano podwyższenie kwoty zasiłku do 7 tys. zł oraz mechanizm waloryzacji oparty na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS.

Warunki otrzymania zasiłku pogrzebowego

Zasiłek będzie przysługiwać w wysokości 7 tys. zł w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Podwyżka obejmie również zasiłek pogrzebowy dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego. Ile to będzie kosztować?

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że wprowadzenie proponowanych zmian w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, będzie generować koszty w wysokości około 13,1 miliarda złotych w ciągu 10 lat od wejścia w życie przepisów. Oznacza to roczny wydatek rzędu 1,2 do 1,4 miliarda złotych. Głównym czynnikiem wpływającym na te koszty jest podwyższenie zasiłku pogrzebowego z 4 tysięcy do 7 tysięcy złotych. Projektodawca argumentuje, że taka zmiana umożliwi pokrycie całości lub większości typowych kosztów pogrzebu, co przy obecnej kwocie zasiłku jest w zasadzie niemożliwe.

Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej

Ponadto, projekt przewiduje zmiany w zasadach przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej, który jest obecnie przyznawany przez gminy w sytuacjach związanych z niezbędnymi potrzebami bytowymi lub w przypadku strat poniesionych w wyniku zdarzeń losowych. W ramach nowelizacji, projekt proponuje rozszerzenie kryteriów przyznawania zasiłku celowego o sytuacje związane z kosztami pogrzebu. Zasiłek ten będzie mógł być przyznany w dwóch przypadkach:

na pokrycie kosztów pogrzebu osobie, która ponosi te koszty, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,

w sytuacji, gdy osoba pokrywająca koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego, ale ponosi nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z tego zasiłku, koszty.

Od kiedy wzrośnie zasiłek pogrzebowy?

Planowane jest, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

Czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb.

Kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego?

Zasiłku pogrzebowego nie dostanie osoba, która nie poniosła kosztów pogrzebu.

