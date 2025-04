Jak dostać dopłatę na montaż klimatyzacji w 2025 roku?

Aby uzyskać dotację na instalację klimatyzacji w swoim domu, można skorzystać z programów rządowych "Czyste Powietrze" i "Moje ciepło". Warunkiem przyznania dofinansowania jest zamontowanie urządzenia klimatyzacyjnego, które ma funkcję grzania, a nie tylko chłodzenia powietrza.

Dofinansowanie na montaż klimatyzacji. Program "Moje ciepło"

Program "Moje Ciepło" umożliwia uzyskanie dotacji w wysokości od 7 do 21 tys. zł lub 30 proc. zwrotu kosztów, w zależności od rodzaju pompy ciepła (należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pompy ciepła działają również jako klimatyzatory). Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny poziom dofinansowania może wynieść 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać dopłatę na montaż klimatyzacji w ramach programu "Moje ciepło"?

W ramach tego programu obowiązuje zasada, że najpierw należy zainwestować, a potem można otrzymać wypłatę. Beneficjentami mogą być jedynie właściciele lub współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych. Jak złożyć wniosek? Wniosek należy złożyć przez platformę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚGW). Do wniosku należy dołączyć faktury, certyfikaty urządzenia oraz potwierdzenie oddania budynku do użytkowania.

Dofinansowanie do klimatyzacji w2025. Jak złożyć wniosek w programie "Moje ciepło"?

Nabór wniosków do programu "Moje ciepło" trwa w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania funduszy i odbywa się tylko elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Dopłata do klimatyzacji z programu "Czyste Powietrze"

Okazuje się, że program "Czyste Powietrze" obejmuje nie tylko wymianę starych pieców i kotłów na ekologiczne źródła ciepła, ale także zakup pomp ciepła z funkcją klimatyzacji.

Kto może skorzystać z dofinansowania do klimatyzacji w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Skorzystać mogą właściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z osobnym licznikiem, a także osoby fizyczne z różnych grup dochodowych.

Ile wynosi dopłata do klimatyzacji w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Dopłata do klimatyzacji w ramach programu "Czyste Powietrze" wynosi od 4 400 zł do 11 100 zł w zależności od dochodów beneficjenta.Ponadto dla najniższych dochodów wsparcie może wynieść nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Warto dodać, że aby móc skorzystać z dopłaty konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, a instalacja musi być wykonana przez certyfikowanego instalatora.

Jak złożyć wniosek w programie "Czyste Powietrze"?

Wnioski do programu "Czyste Powietrze" można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), w gminach współpracujących z WFOŚiGW oraz na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Ulga termomodernizacyjna a odliczenie klimatyzacji od podatku

Można odliczyć od podatku koszty klimatyzacji, która już została zamontowana w domu. Ulga termomodernizacyjna pozwala zaoszczędzić, dzięki obniżeniu podatku dochodowego. Ulga termomodernizacyjna jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy niedawno przeprowadzili prace termomodernizacyjne. Ulga termomodernizacyjna obejmuje zakup i montaż pomp ciepła, klimatyzacji, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł. Jak skorzystać z tej ulgi? Przede wszystkim koszty trzeba udokumentować fakturami VAT, a samo odliczenie następuje w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT).

Jakie są korzyści z montażu klimatyzacji?

Montaż klimatyzacji przynosi wiele korzyści, zwłaszcza w obliczu rosnących temperatur latem. Oto najważniejsze zalety:

Komfort termiczny - Klimatyzacja zapewnia komfort zarówno w lecie, jak i zimą, oferując możliwość grzania i chłodzenia powietrza. Dzięki temu można utrzymać optymalną temperaturę w domu przez cały rok.

- Klimatyzacja zapewnia komfort zarówno w lecie, jak i zimą, oferując możliwość grzania i chłodzenia powietrza. Dzięki temu można utrzymać optymalną temperaturę w domu przez cały rok. Poprawa jakości powietrza - Nowoczesne systemy klimatyzacyjne są wyposażone w filtry, które usuwają pyły, alergeny i inne zanieczyszczenia. To znacząco poprawia jakość powietrza w domu, co jest istotne dla osób z alergiami oraz problemami z układem oddechowym.

- Nowoczesne systemy klimatyzacyjne są wyposażone w filtry, które usuwają pyły, alergeny i inne zanieczyszczenia. To znacząco poprawia jakość powietrza w domu, co jest istotne dla osób z alergiami oraz problemami z układem oddechowym. Oszczędność energii - Zastosowanie pomp ciepła, które mogą działać jako klimatyzatory, pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia. Pompy ciepła są bardziej efektywne energetycznie w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

- Zastosowanie pomp ciepła, które mogą działać jako klimatyzatory, pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania i chłodzenia. Pompy ciepła są bardziej efektywne energetycznie w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Zdrowie - Klimatyzacja może pomóc osobom z alergiami, astmą i problemami układu oddechowego.

- Klimatyzacja może pomóc osobom z alergiami, astmą i problemami układu oddechowego. Wydajność pracy - Odpowiednia temperatura sprzyja koncentracji i zmniejsza zmęczenie.

- Odpowiednia temperatura sprzyja koncentracji i zmniejsza zmęczenie. Ochrona sprzętu - Klimatyzacja zapobiega przegrzewaniu się urządzeń elektronicznych.

- Klimatyzacja zapobiega przegrzewaniu się urządzeń elektronicznych. Szkolenie snu - Optymalna temperatura w sypialni sprzyja głębokiemu i regenerującemu snu.

- Optymalna temperatura w sypialni sprzyja głębokiemu i regenerującemu snu. Wartość nieruchomości - Klimatyzacja może podnieść wartość nieruchomości.

