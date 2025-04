500 plus dla seniora 75 lat w 2025 roku

500 plus dla seniora, oficjalnie nazywane świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, to program mający na celu wsparcie finansowe osób starszych, które mają problemy z codziennym funkcjonowaniem. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie uzupełniające może otrzymać każdy, niezależnie od wieku. Ponad połowa beneficjentów to seniorzy, zwłaszcza ci mający powyżej 75 lat.

Reklama

Kto może ubiegać się o 500 plus dla seniora?

O 500 plus dla seniora mogą ubiegać się osoby, które:

Ukończyły 18 rok życia,

Mieszkają w Polsce,

Nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty , albo łączna kwota ich świadczeń brutto nie przekracza 2552,39 zł,

, albo łączna kwota ich świadczeń brutto Są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co oznacza, że potrzebują pomocy w wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności życiowych, takich jak: chodzenie, ubieranie się, jedzenie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie higieny osobistej.

Jak uzyskać 500 plus dla seniora?

Aby uzyskać 500 plus dla seniora, należy złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek można złożyć:

Osobiście w dowolnej placówce ZUS,

w dowolnej placówce ZUS, Listownie na adres właściwej jednostki ZUS,

na adres właściwej jednostki ZUS, Elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

Orzeczenie wydane przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, potwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidów, jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Jeśli orzeczenie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej wnioskującego, nie trzeba go dołączać. Dodatkowo dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie których ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, są również:

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł, jeżeli:

Nie przysługuje emerytura, renta ani inne świadczenie pieniężne finansowane ze środków publicznych, lub

Przysługujące świadczenia nie przekraczają 1919,33 zł.

Kiedy wypłacane jest 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniora wypłacane jest od miesiąca, w którym osoba spełniła wszystkie warunki do jego otrzymania, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie uzupełniające jest wypłacane co miesiąc, zazwyczaj razem z emeryturą lub rentą.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"