Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie wprowadzone w Polsce od 1 stycznia 2025 roku, które umożliwia połączenie renty rodzinnej z własną emeryturą lub rentą. Świadczenie to pozwala osobie owdowiałej zachować własną emeryturę lub rentę i dodatkowo otrzymać część świadczenia po zmarłym małżonku. Przed wprowadzeniem renty wdowiej, osoby owdowiałe musiały wybierać pomiędzy własnym świadczeniem a rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nowe przepisy pozwalają na połączenie obu świadczeń, co stanowi istotną zmianę w polskim systemie emerytalnym.

Kto może otrzymać rentę wdowią w 2025 roku?

Renta wdowia przysługuje wdowom i wdowcom, którzy spełniają następujące warunki:

Posiadają prawo do własnej emerytury lub renty,

Pozostawali w związku małżeńskim ze zmarłym co najmniej przez rok przed jego śmiercią,

Osiągnęli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) w momencie składania wniosku.

Ważne: Renta wdowia przysługuje również osobom, które owdowiały przed wejściem ustawy w życie, o ile spełniają pozostałe warunki.

Ile wynosi renta wdowia w 2025 roku?

Maksymalna wysokość renty wdowiej w 2025 roku nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, co po waloryzacji w marcu 2025 roku wynosi 5636,73 zł brutto. Wnioskodawcy mogą wybrać, czy chcą pobierać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej, czy odwrotnie – 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury. W kolejnych latach procent ten będzie wzrastał: 20 proc. w 2026 roku, 25 proc. w 2027 roku i latach następnych.

Renta wdowia a limity świadczeń

Istnieją jednak ograniczenia dotyczące łącznej wysokości świadczeń:

Maksymalna kwota łącznego świadczenia nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Minimalna emerytura wynosi obecnie (od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku) 1878,91 zł brutto. A jej trzykrotność wyniesie 5636,73 zł. Zatem tyle wynosi limit renty wdowiej od lipca 2025 roku do końca lutego 2026 roku.

Minimalna kwota renty wdowiej wynosi 50 zł.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Procedura wygląda następująco:

Pobrać i wypełnić formularz ERW (dostępny w placówkach ZUS lub online na stronie zus.pl).

(dostępny w placówkach ZUS lub online na stronie zus.pl). Dołączyć wymagane dokumenty: akt zgonu małżonka, akt małżeństwa, dokumenty potwierdzające prawo do własnego świadczenia.

Wniosek można złożyć: osobiście w dowolnej placówce ZUS; online przez platformę PUE ZUS; listownie (wysyłając na adres właściwego oddziału ZUS).

Terminy rozpatrywania wniosków o rentę wdowią

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku od momentu jego złożenia wraz z kompletem dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może zostać wydłużony do 60 dni.

Jakie są najczęstsze błędy przy składaniu wniosku o rentę wdowią?

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosku o rentę wdowią to brak wszystkich wymaganych dokumentów, błędne wypełnienie formularza lub niezrozumienie warunków otrzymywania renty. Aby uniknąć tych błędów, warto skonsultować się z pracownikiem urzędu lub prawnikiem specjalizującym się w prawie zabezpieczenia społecznego.

Harmonogram wdrażania renty wdowiej

Renta wdowia jest wprowadzana stopniowo według następującego harmonogramu:

Od 1 stycznia 2025 roku - start programu z możliwością otrzymania 15 proc. świadczenia zmarłego małżonka,

Od 1 stycznia 2026 roku - zwiększenie do 20 proc. świadczenia zmarłego małżonka,

Od 1 stycznia 2027 roku - osiągnięcie docelowego poziomu 25 proc. świadczenia zmarłego małżonka.

Przykłady obliczania renty wdowiej

Przykład 1: Anna otrzymuje emeryturę w wysokości 2800 zł brutto. Jej mąż przed śmiercią otrzymywał emeryturę w wysokości 3500 zł brutto. W 2025 roku Anna będzie otrzymywać: własną emeryturę: 2800 zł oraz rentę wdowią (15 proc. emerytury męża) w wysokości 525 zł. Łącznie to 3325 zł brutto miesięcznie.

Przykład 2: Jan pobiera emeryturę w wysokości 4200 zł brutto. Jego żona przed śmiercią otrzymywała emeryturę w wysokości 3800 zł brutto. W 2025 roku Jan będzie otrzymywać: własną emeryturę: 4200 zł oraz rentę wdowią (15 proc. emerytury żony) w wysokości 570 zł. Łącznie daje to kwotę 4770 zł brutto miesięcznie.

Waloryzacja renty wdowiej

Renta wdowia podlega corocznej waloryzacji, tak, jak inne świadczenia emerytalno-rentowe.

Opodatkowanie renty wdowiej

Renta wdowia, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od łącznej kwoty świadczeń pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy osoby, które owdowiały przed 2025 rokiem, też mogą ubiegać się o rentę wdowią?

Tak, osoby, które owdowiały przed wejściem ustawy w życie, również mają prawo do renty wdowiej, o ile spełniają pozostałe warunki (wiek emerytalny, posiadanie własnego świadczenia).

Czy renta wdowia przysługuje także partnerom z nieformalnych związków?

Nie, renta wdowia przysługuje wyłącznie osobom, które pozostawały w formalnym związku małżeńskim przez co najmniej rok przed śmiercią małżonka.

Co w przypadku, gdy osoba uprawniona do renty wdowiej wstąpi w nowy związek małżeński?

W przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego prawo do renty wdowiej wygasa. Osoba uprawniona zachowuje jednak prawo do własnego świadczenia.

Czy można otrzymać rentę wdowią, jeśli zmarły małżonek nie pobierał emerytury lub renty?

Nie, nie można otrzymać renty wdowiej, jeśli zmarły małżonek nie pobierał emerytury lub renty. Można jednak otrzymać rentę wdowią również w przypadku, gdy zmarły małżonek był ubezpieczony, ale nie zdążył przejść na emeryturę. W takiej sytuacji ZUS ustali hipotetyczną wysokość emerytury zmarłego, która będzie podstawą do obliczenia renty wdowiej.

Czy renta wdowia będzie automatycznie przyznawana osobom uprawnionym?

Nie, renta wdowia nie jest przyznawana automatycznie. Każda uprawniona osoba musi złożyć odpowiedni wniosek w ZUS wraz z wymaganymi dokumentami.

Warunki otrzymywania renty wdowiej

Aby otrzymać rentę wdowią, należy spełnić następujące warunki:

Wiek : co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

: co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wspólność małżeńska: pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka.

pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Brak nowego związku małżeńskiego: nie można zawrzeć nowego małżeństwa po śmierci poprzedniego współmałżonka.

Pierwsze wypłaty renty wdowiej

Pierwsze wypłaty renty wdowiej rozpoczną się 1 lipca 2025 roku. Do końca marca 2025 roku złożono już ponad pół miliona wniosków, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym świadczeniem.

Jaka jest maksymalna wysokość renty wdowiej w 2025 roku?

Maksymalna wysokość renty wdowiej w 2025 roku nie może przekroczyć 5636,73 zł brutto, co stanowi trzykrotność najniższej emerytury.

