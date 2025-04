Polowanie na jajka, czyli Egg Hunt, to wielkanocna tradycja niezwykle popularna w USA. Organizują ją rodziny, parafie, wspólnoty sąsiedzkie, władze dzielnicy, a nawet większe sklepy. Żeby zorganizować taką zabawę, potrzeba wielu jaj, a tych nie dość, że brakuje, to są też bardzo drogie.

Ceny jaj w USA szybują w górę

W ostatnich miesiącach USA dotknął jajeczny kryzys. Ceny poszybowały w górę, półki w sklepach zaczęły świecić pustkami. Powodem problemów na rynku jaj jest ptasia grypa, która zdziesiątkowała hodowle kur. Amerykański rynek jaj poniósł straty w pogłowiu kur niosek w wysokości ok. 54 mln sztuk.

Reklama

Kwitnie przemyt jaj w USA

W związku z kryzysem kwitnie przemyt jaj. Amerykańskie służby celne coraz częściej zatrzymują osoby usiłujące przemycić jajka do USA - poinformował portal publicznego radia NPR. Służby celne podają, że w porównaniu do ubiegłego roku wykryto o 48 proc. więcej prób przemytu jajek. W bieżącym roku fiskalnym wykryto już ponad 5,5 tys. przypadków nielegalnego wwozu jajek.

Polowanie na plastikowe jajka

Przy wysokich kosztach jaj i brakach w sklepach Amerykanie stają się bardzo kreatywni. Wielkanocnej tradycji musi się przecież stać za dość. "The New York Times" opisuje przypadek Johna Younga, który prowadzi farmę w Young's Jersey Dairy w Yellow Springs, Ohio. Co roku na Wielkanoc organizował wielkie polowanie na jajka. Kupował ich ok. 10 tys., a potem piekł w ustawionych w ogrodzie piekarnikach. Jak twierdzi, to znacznie szybsze i bardziej ekonomiczne niż tradycyjne gotowanie. Potem jajka barwiono w wielkich misach pełnych farby. W wielkanocnym polowaniu na jaja, organizowanym przez pana Younga i jego rodzinę, co roku brało udział ok. 2 tys. ludzi.

W tym roku jajka są tak drogie, że John Young po raz pierwszy w 40-letniej historii polowania na wielkanocne jaja, ukryje w trawie plastikowe pisanki. Będzie o wiele taniej. W każdej plastikowej pisance będzie kupon na bezpłatną przejażdżkę karuzelą.

Ziemniaki, a nawet cebula zamiast jajek na Wielkanoc

Amerykanie są przywiązani do wielkanocnych pisanek. To prawdziwe gwiazdy Wielkanocy. Ponieważ jajka są drogie i trudno dostępne, szukają zamienników. W sieci mnożą się filmy, pokazujące, jak robić pisanki z ziemniaków, cebuli, pianek marshmallow czy masła orzechowego.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Blogerka kulinarna Lexi Harrison, która razem ze swoją matką prowadzi od 2017 r. blog Crowded Kitchen, pokazała przepis, jak zrobić pisanki z masła orzechowego. Miesza masło orzechowe, mąkę migdałową i syrop klonowy i formuje tak powstałą masę na kształt jajka. Potem zanurza "pisanki" w stopionej białej czekoladzie, zabarwionej niebieską spiruliną w proszku i matchą.