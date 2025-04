Meghan Markle zostanie miliarderką?

Meghan Markle, żona brytyjskiego księcia Harry'ego, zdobyła popularność jako aktorka. Po ślubie z młodszym z synów Króla Karola III, a następnie opuszczenia rodziny królewskiej oraz przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, realizuje się jako osobowość medialna oraz kobieta biznesu.

Na koncie swoich dokonań ma m.in. współpracę z Netflixem oraz Spotify, dla których realizowała projekty medialne. Księżna Sussex uruchomiła również własną firmę, najpierw pod nazwą American Riviera Orchard, a obecnie As Ever, która sprzedaje produkty spożywcze np. przetwory owocowe, miody, mieszanki do naleśników etc. Meghan Markle uruchomiła stronę również platformę marketingu afiliacyjnego ShopMy Page, na której poleca wybierane przez siebie ubrania i dodatki.

Księżna nie ustaje w rozwijaniu biznesu, a nowe przedsięwzięcia mają na celu pomnożyć posiadany majątek. „The Telegraph”, powołując się na źródło bliskie Meghan Markle, podał, że księżna jest przekonana, że wkrótce ona i książę Harry dołączą go grona miliarderów.

Majątek Meghan Markle i księcia Harry'ego

Obecnie majątek księżnej i księcia Sussex jest szacowany na 46,5 mln funtów. Książę Harry odziedziczył po matce, księżnej Dianie, 8 mln funtów. Pieniądze pomogły parze w rozpoczęciu nowego życia w Stanach Zjednoczonych po opuszczeniu brytyjskiej rodziny królewskiej, a także umożliwiły dalsze inwestycje.

W 2021 roku małżonkowie podpisali kontrakt z Netflixem na 80 mln funtów. W ramach umowy powstał dokument "Harry & Meghan", w którym para opowiada swoją historię od momentu poznania do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Meghan Markle i książę Harry podjęli również współpracę ze Spotify, przygotowując cykl podcastów "Archetypes", w których gośćmi były m.in. Mariah Carey oraz Serena Williams. Na kontrakcie para zarobiła 15,5 mln funtów.

Kolejny projektem medialnym Meghan Markle jest program lifestylowy "With Love, Meghan" w ramach współpracy z Netflixem. Mimo tego, że nie spotkał się z przychylnymi opiniami krytyków, będąc określanym jako "nudny", platforma podjęła decyzję o realizacji drugiego sezonu. W programie księżna Sussex dzieli się z widzami przepisami kulinarnymi, poradami dotyczącymi dekoracji domu, organizacji przyjęć, dbania o ogród etc.

To jednak nie koniec medialnych projektów księżnej Meghan. Niedawno ogłoszono współpracę z Lemonada Media, w ramach której powstanie podcast "Confessions of a Female Founder" (premiera 8 kwietnia). W podcaście księżna będzie prowadzić rozmowy z innymi odnoszącymi sukcesy kobietami biznesu.