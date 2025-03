Świadczenie 800 plus to jedno z najważniejszych wsparć finansowych dla polskich rodzin, dlatego każda zmiana w harmonogramie jego wypłat budzi duże zainteresowanie. W kwietniu 2025 roku ZUS wprowadza przesunięcia terminów przelewów, które wynikają z układu kalendarza. Sprawdź, kiedy otrzymasz świadczenie i co zrobić, aby zachować jego ciągłość w nowym okresie rozliczeniowym.