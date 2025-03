Wyższa trzynasta i czternasta emerytura - co należy zrobić?

Wystarczy złożyć wniosek, dzięki któremu ZUS w tym roku nie będzie pobierał podatku od trzynastej i czternastej emerytury. 13. i 14. emerytury po waloryzacji mogą wynieść 1877,49 zł brutto (tyle, co minimalna emerytura). Wypłaty netto, czyli na rękę, są jednak niższe z racji pobierania od tych świadczeń składki zdrowotnej i podatku dochodowego.

Reklama

Dzięki temu możesz mieć wyższą emeryturę

Jest jednak dobra wiadomość - jeżeli roczne dochody seniora nie przekraczają 30 tys. zł to Urząd Skarbowy zwraca nadpłacony podatek. Ale jest potrzebny do tego wniosek. Jaki? Od dochodu do 30 tys. zł, czyli formularz EPD-21 do ZUS. Dzięki temu unikniesz nadpłaty podatku.

O ile wyższa może być emerytura po złożeniu formularza EPD-21?

Jak podaje portal rynekzdrowia.pl, przy założeniu, że dodatkowe świadczenia w postaci "trzynastki" i "czternastki" wyniosą 1878 zł brutto, to oszczędność na podatku z obu świadczeń może wynieść w tym roku prawie 400 zł.

Trzynasta emerytura - kiedy wypłaty?

Wypłata 13 emerytury nastąpi automatycznie wraz z wypłatą regularnej emerytury lub renty. Świadczenie będzie przekazywane przez ZUS, KRUS oraz organy emerytalne MSWiA i MON. Oto harmonogram wypłat:

1 kwietnia (wtorek),

4 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 5 lub 6 kwietnia (sobota, niedziela),

10 kwietnia (czwartek),

15 kwietnia (wtorek),

18 kwietnia (piątek) – dla osób, których termin wypada na 20 kwietnia (niedziela),

25 kwietnia (piątek).

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze trafią na konto wcześniej.

Warto dodać, że to dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które do 31 marca 2025 roku nabyły prawo do: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę? Nie, nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ wypłata nastąpi automatycznie.

W 2025 roku wysokość 13. emerytury wyniesie 1878,91 zł brutto. Kwota netto trzynastej emerytury zależy jednak od wysokości podstawowej emerytury:

Emeryci otrzymujący do 2500 zł brutto: dostaną 1558,83 zł netto.

Emeryci otrzymujący powyżej 2500 zł brutto: otrzymają 1484,34 zł netto.

Reklama

Różnice te wynikają z potrąceń podatkowych i składek zdrowotnych.

Czternasta emerytura - kiedy wypłaty?

Wypłata 14. emerytury w 2025 roku nastąpi we wrześniu. ZUS oraz inne instytucje emerytalne przekażą pieniądze seniorom razem z ich standardową emeryturą lub rentą. Co ważne, nie wszyscy emeryci dostaną pełną kwotę "czternastki". Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełniać określone warunki:

Osoby uprawnione – 14. emerytura przysługuje emerytom i rencistom pobierającym świadczenia z ZUS, KRUS, mundurowych systemów emerytalnych oraz innych instytucji.

Próg dochodowy – pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których miesięczna emerytura nie przekracza 2900 zł brutto.

Zasada "złotówka za złotówkę" – jeśli ktoś otrzymuje wyższą emeryturę niż 2900 zł brutto, jego 14. emerytura zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Osoby z emeryturą wyższą niż około 4052 zł brutto nie otrzymają świadczenia.

Brak konieczności składania wniosków – ZUS wypłaci świadczenie automatycznie, bez potrzeby składania jakichkolwiek dokumentów.

Wysokość 14. emerytury w 2025 roku jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji. W 2025 roku minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co oznacza, że tyle wyniesie pełna kwota 14. emerytury.

Kwota brutto 14. emerytury: 1878,91 zł,

Kwota netto 14. emerytury (po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej): ok. 1620 zł.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium