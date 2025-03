Program 800 plus to jedno z najważniejszych świadczeń dla rodzin w Polsce. W czerwcu 2025 roku wejdą w życie nowe zasady jego przyznawania. Sprawdź, kto może otrzymać 800 plus, do kiedy należy złożyć wniosek i jakie zmiany czekają rodziny w Polsce oraz Ukraińców. Oto szczegóły.