Zasiłek dla bezrobotnych to realna pomoc dla osób, które straciły pracę. Jednak aby go otrzymać, trzeba spełnić konkretne wymagania. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji, nie czekaj – sprawdź, czy możesz skorzystać z tego wsparcia i złóż wniosek. To pierwszy krok do nowego zatrudnienia i stabilnej przyszłości.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Nie każdy bezrobotny ma prawo do zasiłku. Aby go otrzymać, musisz spełnić kilka warunków:

Reklama

być zarejestrowanym w urzędzie pracy,

mieć odpowiedni staż pracy – zazwyczaj przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy,

w tym czasie odprowadzano za Ciebie składki na Fundusz Pracy (np. z umowy o pracę lub zlecenie z odpowiednimi składkami).

Jeśli te warunki są spełnione, masz szansę na wsparcie finansowe.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku?

Kwota zasiłku dla bezrobotnych zależy od Twojego stażu pracy:

jeśli pracowałeś krócej niż 5 lat – otrzymasz 80 proc. podstawowej stawki,

jeśli masz od 5 do 20 lat pracy – dostaniesz pełne 100 proc.,

jeśli pracowałeś ponad 20 lat – przysługuje Ci 120 proc. podstawowej kwoty.

I tak jeżeli masz staż pracy poniżej 5 lat:

Pierwsze 90 dni - 1329,60 zł brutto (około 1209,94 zł netto) miesięcznie.

(około 1209,94 zł netto) miesięcznie. Po 90 dniach - 1044,20 zł brutto (około 950,22 zł netto) miesięcznie.

Staż pracy od 5 do 20 lat:

Pierwsze 90 dni - 1662,00 zł brutto (około 1512,42 zł netto) miesięcznie.

(około 1512,42 zł netto) miesięcznie. Po 90 dniach - 1305,20 zł brutto (około 1187,73 zł netto) miesięcznie.

Staż pracy powyżej 20 lat:

Pierwsze 90 dni - 1994,40 zł brutto (około 1814,90 zł netto) miesięcznie.

(około 1814,90 zł netto) miesięcznie. Po 90 dniach - 1566,30 zł brutto (około 1425,33 zł netto) miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Cała procedura jest dość prosta. Możesz zarejestrować się w urzędzie pracy osobiście lub online. Potrzebujesz dokumentów potwierdzających zatrudnienie i odprowadzanie składek. Po złożeniu wniosku urząd pracy oceni, czy spełniasz warunki.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych w 2025 roku?

180 dni – standardowy okres pobierania świadczenia,

365 dni – dla osób powyżej 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe świadczenia dla bezrobotnych w 2025 roku

Oprócz zasiłku można skorzystać z dodatkowych form wsparcia:

Dodatek aktywizacyjny – dla osób podejmujących pracę. Wynosi 50 proc. przysługującego zasiłku.

– dla osób podejmujących pracę. Wynosi 50 proc. przysługującego zasiłku. Dofinansowanie szkoleń i kursów – możliwość uzyskania środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

– możliwość uzyskania środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Stypendium stażowe – wsparcie finansowe dla osób odbywających staż zawodowy.

– wsparcie finansowe dla osób odbywających staż zawodowy. Zwrot kosztów dojazdu – refundacja kosztów podróży na szkolenia lub do miejsca pracy.

– refundacja kosztów podróży na szkolenia lub do miejsca pracy. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla osób planujących założenie własnej firmy.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do dochodu?

Tak, zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu i wlicza się do dochodu.

Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych i pracować?

Nie, jeśli podejmiesz zatrudnienie na pełen etat, tracisz prawo do zasiłku. W przypadku pracy na część etatu możliwe jest otrzymanie dodatku aktywizacyjnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych?

Do rejestracji w urzędzie pracy wymagane są:

Dowód osobisty,

Świadectwa pracy z ostatnich lat,

Dokumenty potwierdzające okresy składkowe,

Zaświadczenia o wynagrodzeniu.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Tak, ale tylko w przypadku zawieszenia lub zamknięcia działalności i spełnienia wymogów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych?

Urząd pracy ma do 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyznania świadczenia.

Zmiany w zasiłku dla bezrobotnych 2025

W 2025 roku przewidziane są istotne zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych. 13 marca 2025 roku Senat zatwierdził ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia wraz z poprawkami. Kluczową zmianą jest zwiększenie wysokości zasiłku dla osób ze stażem pracy krótszym niż 5 lat – obecnie wynosi on 80 proc. podstawowej kwoty, natomiast po wejściu w życie nowych przepisów wzrośnie do 100 proc., zrównując się ze świadczeniem przysługującym osobom ze stażem od 5 do 20 lat. Osoby z co najmniej 20-letnim stażem nadal będą otrzymywać 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Zmodyfikowany zostanie również czas pobierania świadczenia:

180 dni dla większości bezrobotnych,

365 dni dla osób spełniających określone kryteria, m.in. niepełnosprawnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny, mających powyżej 50 lat i jednocześnie co najmniej 20-letni staż pracy oraz utrzymujących dziecko, a także samotnych rodziców wychowujących dziecko.

Reklama

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek nie jest przyznawany automatycznie – trzeba spełnić warunki i złożyć wniosek. W trakcie pobierania świadczenia musisz aktywnie szukać pracy i stawiać się na wezwania urzędu. Jeśli znajdziesz pracę przed końcem okresu zasiłkowego, możesz stracić prawo do dalszych wypłat.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium