Abonament RTV zostanie zniesiony?

W Ministerstwie Kultury od wielu miesięcy trwają prace nad nowelizacją ustawy medialnej, której kluczowym elementem jest zniesienie opłaty abonamentowej RTV. Mimo zapowiedzi publikacji projektu na początku roku, wciąż nie ujrzał on światła dziennego. Obywatele z dużym zainteresowaniem oczekują na wprowadzenie tych zmian. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, po wejściu w życie nowych przepisów, media publiczne mają być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Jednak do czasu uchwalenia ustawy, obowiązek uiszczania opłat nadal obowiązuje.

Ile wynosi abonament RTV w 2025 roku?

W bieżącym roku miesięczna opłata za sam odbiornik radiowy wynosi 8,70 zł, natomiast za radio i telewizor – 27,30 zł. Oznacza to, że w tym roku z domowego budżetu zniknie ponad 300 zł na ten cel.

Więcej emerytów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

Obecne przepisy zwalniają seniorów z opłat za abonament RTV, jeśli ich świadczenia są relatywnie niskie. Warunkiem jest ukończenie 60 lat i posiadanie prawa do emerytury nie wyższej niż połowa przeciętnego wynagrodzenia. Do niedawna limit ten wynosił 3577,74 zł, jednak niedawno uległ zmianie, o czym nie wszyscy mogą wiedzieć. W 2025 roku zwolnienie dotyczy emerytów, których miesięczna emerytura nie przekracza 4090,86 zł brutto, co stanowi 50 proc. z 8181,72 zł, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 roku. Zmiana ta następuje raz w roku, w zależności od terminu publikacji komunikatu prezesa GUS, który w tym roku został wydany 11 lutego.

Jak skorzystać ze zwolnienia z opłacania abonamentu RTV?

Aby skorzystać ze zwolnienia z abonamentu RTV, seniorzy spełniający kryteria powinni udać się na pocztę z dowodem osobistym i decyzją o wysokości emerytury z ZUS lub innego organu. Należy również wypełnić oświadczenie potwierdzające uprawnienie do zwolnienia.

Te osoby są zwolnione z opłacania abonamentu RTV

Lista osób, które są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat, jest obszerniejsza i zawiera między innymi następujące grupy:

Seniorzy w wieku 75 lat i więcej , niezależnie od tego, jaką kwotę świadczenia otrzymują.

, niezależnie od tego, jaką kwotę świadczenia otrzymują. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności . Dotyczy to osób, które zostały uznane za: osoby zaliczone do I grupy inwalidów, posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku; osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

. Dotyczy to osób, które zostały uznane za: osoby zaliczone do I grupy inwalidów, posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku; osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Osoby pozostające bez pracy , czyli osoby bezrobotne.

, czyli osoby bezrobotne. Osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego .

. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną .

. Osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń oferowanych przez system pomocy społecznej.

