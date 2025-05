Santander Bank Polskato obecnie trzeci co do wielkości bank w Polsce. Posiada 67 miliardów euro aktywów, ponad 50 miliardów euro depozytów oraz portfel kredytowy warty 37 miliardów euro.

Dla Erste Group to ogromny krok naprzód. Dzięki transakcji łączna wartość jego portfela kredytowego wzrośnie z 94 do 131 miliardów euro. Grupa zyska również około 6 milionów nowych klientów, co zwiększy jej całkowitą bazę do 23 milionów.

Polski Santander ma nowego właściciela. To austriacki gigant

W ramach porozumienia Erste Group nabędzie 49 proc. udziałów w Santander Bank Polska S.A. oraz 50 proc. w Santander TFI S.A. od dotychczasowego właściciela – hiszpańskiego Banco Santander. Lwia część transakcji, bo aż 6,8 miliarda euro, dotyczy banku, a pozostałe 200 milionów euro przypada na fundusze inwestycyjne.

Reklama

Choć formalnie austriacka grupa nie obejmie większościowego pakietu, przejmie de facto kontrolę nad polskim bankiem. Uzyska prawo do powoływania członków rady nadzorczej i zarządu, co oznacza, że będzie mieć kluczowy wpływ na kierunek jego dalszego rozwoju.

Reklama

Nowi właściciele prognozują wysoki zwrot inwestycji już w 2026 roku

Erste Group sfinansuje zakup w całości z własnych środków. W tym celu zrezygnuje m.in. z planowanego wcześniej programu skupu akcji własnych wartego 700 milionów euro oraz ograniczy wypłatę dywidendy za 2025 rok do maksymalnie 10 proc. zysku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że inwestycja szybko się zwróci. Zgodnie z prognozami zarządu, już w 2026 roku zysk na akcję ma wzrosnąć o ponad 20 proc., a zwrot z kapitału osiągnie 19 proc. – znacznie powyżej wcześniejszych oczekiwań rynkowych.

Decyzję w sprawie przejęcia Santandera musi zatwierdzić KNF

Zamknięcie transakcji zaplanowano na koniec 2025 roku. Do tego czasu potrzebne będą zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej. Kluczowym warunkiem pozostaje również wcześniejsze przejęcie przez Banco Santander pełnej kontroli nad Santander Consumer Bank, którego 60 proc. udziałów należy obecnie do Santander Bank Polska.