W ubiegłym roku w mediach pojawiły się doniesienia, że powiązana z rządem Orbana węgierska grupa medialna TV2 może dążyć do zakupu TVN, aby w ten sposób zyskać polityczne narzędzie do wpływania na sytuację w Polsce.

TVN z parasolem ochronnym rządu

W połowie grudnia premier Donald Tusk poinformował o wpisaniu TVN na listę podmiotów podlegających ochronie, by uniemożliwić wrogie przejęcie przez "tych, którzy wypowiedzieli Polsce wojny hybrydowe".

Trzy wstępne oferty zakupu TVN

Na początku lutego dziennik "Rzeczpospolita" informował, że w sprawie zakupu TVN zostały złożone przynajmniej trzy wstępne oferty. Według gazety są to fundusz należący do miliardera Michała Sołowowa, konsorcjum z Wirtualną Polską oraz Media For Europe – grupa należąca do powiązanych z Viktorem Orbanem spadkobierców włoskiego miliardera Silvio Berlusconiego.

Zaskakujące zgłoszenie

Według źródeł VSquare, ten ostatni podmiot nie przystąpił ostatecznie do procesu. Do drugiego etapu przejść miała natomiast oferta złożona przez Grzegorza Hajdarowicza, założyciela grupy Gremi International. "Był to niezgłoszony wcześniej oferent, którego zaangażowanie okazało się zaskoczeniem" – napisał VSquare.

Miliard euro za TVN

Szacunkowa cena sprzedaży TVN, należącej do amerykańskiego koncernu Warner Bros. Discovery, wynosi około 1 mld euro. "Czyni to transakcję sprzedaży jednym z najbardziej znaczących przejęć medialnych w Polsce w ostatnich latach" – skomentował VSquare.