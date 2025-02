Zandberg zwrócił uwagę na dramatyczny wzrost cen mieszkań, który szczególnie dotyka młode pokolenie pracowników. Mamy do czynienia z potężnym problemem, który uderza w młode pokolenie. Ludzie ciężko pracują, ale zarabiają za mało, żeby móc zapewnić sobie dach nad głową – mówił podczas wystąpienia w Kielcach.

Podatek od trzeciego mieszkania? Koniec dopłat dla deweloperów? Mocne słowa w kampanii

Zdaniem kandydata na prezydenta przyczyny tego zjawiska są dwie. Państwo polskie pod kolejnymi rządami, dopłatami dla deweloperów i banków pcha w górę ceny mieszkań – ocenił Zandberg, dodając, że problem pogłębiają "rentierzy, spekulanci i fundusze inwestycyjne", które skupują mieszkania, windując ceny jeszcze bardziej.

Adrian Zandberg zaproponował wprowadzenie podatku od trzeciego i każdego kolejnego mieszkania, argumentując, że rozwiązanie to ograniczy spekulację na rynku nieruchomości.

Chcemy, żeby te mieszkania wróciły na rynek, żeby stały się bardziej dostępne dla młodych ludzi, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie – podkreślił. Lider partii Razem skrytykował kandydat wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego, który w piątek miał zadeklarować, że zawetuje taki podatek. Karol Nawrocki jasno pokazał, że stoi po stronie spekulantów i rentierów, a nie po stronie młodych ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie – ocenił Zandberg.

Zandberg podkreślił też, że jest przeciwny dopłatom dla deweloperów. Polityk stwierdził, że takie działania sztucznie zawyżają ceny mieszkań, chroniąc interesy inwestorów kosztem młodych rodzin. W Polsce od kilkunastu lat przepychane są rozwiązania w interesie deweloperów, banków i spekulantów, a uderzają w młode pokolenie – mówił Zandberg.

Polityk skrytykował także rządowy program "Pierwsze klucze", nazywając go "programem ochrony wartości inwestycji posłów posiadających po kilkanaście mieszkań". Jak stwierdził, celem programu jest "ochrona inwestycji ludzi z wielomilionowymi majątkami kosztem młodego pokolenia".

Adrian Zandberg wezwał pozostałych kandydatów na prezydenta do jasnego określenia stanowiska w dwóch kwestiach: podatku od trzeciego i kolejnego mieszkania oraz wetowania dopłat dla deweloperów. Czekam na odpowiedzi. Co z podatkiem dla spekulantów i rentierów i co z wetem dla dopłat dla deweloperów? – pytał Zandberg, dodając, że młodemu pokoleniu w Polsce należą się odpowiedzi na te konkretne pytania.

To jest jeden z najważniejszych problemów, przed którym stoi dzisiaj Polska. Trudno zdecydować się na dziecko, kiedy ceny mieszkań są tak szalone, że dla młodego pracownika są zupełnie niedostępne – podsumował lider partii Razem.

Program "Pierwsze klucze", do którego odwołał się Zandberg to element założeń nowej strategii mieszkalnictwa, którą w ubiegłym tygodniu przedstawił minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Strategia pod zbiorczą nazwą "Klucz do mieszkania" zakłada co najmniej 2,5-krotnie więcej środków dla gmin na mieszkalnictwo społeczne i komunalne, ograniczenie możliwości wsparcia zakupu mieszkań do rynku wtórnego i wprowadzenie instytucji inwestorów społecznych. Paszyk prezentując program podkreślał, że żadne pieniądze ze wsparcia "nie trafią do deweloperów".

Komponent programu pod nazwą "Inwestycje Pierwsze klucze" ma być realizowany przez spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y i SIM-y. Sprzedawane przez nie mieszkania to jedyny przypadek, w którym beneficjenci rządowego wsparcia mogliby skorzystać z oferty rynku pierwotnego. Marża miałaby tu wynieść maksymalnie 25 proc.

Z kolei deklaracja Nawrockiego do której nawiązuje Zanberg padła w czwartek podczas spotkania wyborczego we Włocławku. Popierany przez PiS kandydat powiedział: "Nie podpiszę żadnego podatku katastralnego".