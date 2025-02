Politycy PiS podczas poniedziałkowej konferencji prasowej odnieśli się do wysokich cen.

"Mówisz: Tusk, myślisz: drożyzna"

Drożyzna to znak rozpoznawczy tego rządu. Mówisz: Tusk, myślisz: drożyzna - mówił Morawiecki, dodając, że Polacy podczas spotkań z nim przynoszą - jak ocenił - "rachunki grozy", w tym za energię elektryczną. Żyjemy w czasach, gdzie dla bardzo wielu Polaków ciepły dom staje się luksusem. Te słowa mówią Polacy na spotkaniach - przekonywał były premier.

Polityk PiS dodał, że Polscy mają też do czynienia z ogromną drożyzną, jeśli chodzi o w żywności. Wzywam Tuska do natychmiastowego obniżenia cen żywności. Myśmy to zrobili, jest na to prosty sposób: obniżyć VAT na żywność do 0 (5 proc. - obecnie). Tak jak zrobiliśmy, kiedy inflacja była problemem Polaków, kiedy my rządziliśmy - mówił.

"Największe zyski zrealizowały banki"

Były premier powiedział też, że w 2024 r. największe zyski zrealizowały banki. 40 mld zł - zyski banków. I co z tego wynika? Nic. Likwidacja wakacji kredytowych, czyli to, co jest dla Polaka, który ma kredyt. Mógłby skorzystać z wakacji kredytowych i ulżyć sobie w czasach drożyzny, ale rządzący wykluczyli taką możliwość - mówił Morawiecki.

Niech rząd wreszcie zacznie realizować swoje obietnice. Niech wdroży to, co ma ulżyć każdej polskiej rodzinie: ceny prądu, gazu, żywności, codzienne zakupy, ciepło w domach, to są najważniejsze tematy, to ludzi interesuje- ocenił Morawiecki.

Nieprocedowane projekty ustaw PiS

Posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska zwróciła uwagę, że w Sejmie od ponad miesiąca znajdują się trzy projekty ustaw PiS, dotyczące zerowego VAT na żywność oraz obniżki VAT na prąd i gaz z 23 do 8 proc., które cały czas nie są procedowane.

Posłanka wyraziła jednocześnie nadzieję, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia "w końcu wrzuci konkretne projekty do realizacji" i ponad podziałami politycznymi uda się je przyjąć.

Najnowsze dane GUS dot. inflacji

Główny Urząd Statystyczny podał 14 lutego, że zgodnie z wstępnymi danymi ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2025 r. wzrosły rdr o 5,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,0 proc. Analitycy wskazywali, że na wzrost inflacji wpływ miało kilka czynników, w tym ceny energii elektrycznej dla klientów indywidualnych, oraz ceny żywności.

Zerowa stawka podatku VAT na niektóre produkty spożywcze nie została przedłużona po 31 marca 2024 r., co oznaczało powrót do stawki 5 proc. Ministerstwo Finansów uzasadniło wówczas, że powodem jest spadek inflacji.