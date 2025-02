Abonament RTV - kto go musi płacić?

Abonament RTV to opłata, którą w Polsce musi uiszczać każdy posiadacz telewizora, radia lub innego urządzenia, które umożliwia odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego. Obowiązek ten wynika z ustawy z 2005 roku. W 2023 roku tylko 34,7 proc. zobowiązanych opłacało abonament RTV regularnie. W związku z tym, w 2024 roku urzędy skarbowe rozpoczęły egzekwowanie zaległości, uzyskując z tego tytułu niemal 6 milionów złotych. Rząd planuje wprowadzenie nowej opłaty audiowizualnej, która byłaby pobierana wraz z podatkiem dochodowym.

W jaki sposób można anulować abonament RTV?

Anulowanie abonamentu RTV jest możliwe tylko w określonych przypadkach, takich jak sprzedaż mieszkania z zarejestrowanym odbiornikiem czy wyprowadzka za granicę. Wymaga to formalnego wyrejestrowania urządzenia. Kontrolerzy mogą nałożyć karę, jeśli wykryją nielegalne korzystanie z wyrejestrowanego sprzętu.

Niektóre grupy społeczne są zwolnione z opłat abonamentowych RTV. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z wymaganymi dokumentami w placówce Poczty Polskiej. Wszelkie zmiany, takie jak np. zmiana stanu cywilnego, należy zgłosić w ciągu 30 dni od ich zaistnienia.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są następujące osoby:

Osoby, które ukończyły 75 lat: Seniorzy, którzy osiągnęli wiek 75 lat, są automatycznie zwolnieni z opłat abonamentowych. Nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek 75 lat, są automatycznie zwolnieni z opłat abonamentowych. Nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów ani oświadczeń. Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej: Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) są zwolnione z opłat. W tym przypadku konieczne jest przedstawienie w urzędzie pocztowym dokumentu potwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidzkiej.

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) są zwolnione z opłat. W tym przypadku konieczne jest przedstawienie w urzędzie pocztowym dokumentu potwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidzkiej. Weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi: Weterani, którzy posiadają status inwalidy wojennego lub wojskowego, również są zwolnieni z opłat. Należy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający status weterana-inwalidy.

Weterani, którzy posiadają status inwalidy wojennego lub wojskowego, również są zwolnieni z opłat. Należy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający status weterana-inwalidy. Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia: Emeryci, którzy ukończyli 60 lat i których emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, mogą skorzystać ze zwolnienia. W tym przypadku należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do emerytury oraz jej wysokość.

Ile kosztuje abonament RTV w 2025 roku?

Opłaty abonamentowe za radio i telewizję w 2025 roku pozostają bez zmian w porównaniu z poprzednimi latami. Miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł, natomiast za telewizor lub radio i telewizor – 27,30 zł. Zniżki za opłacenie abonamentu z góry:

3 proc. zniżki przy opłacie za dwa miesiące z góry,

przy opłacie za dwa miesiące z góry, 4 proc. zniżki przy opłacie za trzy miesiące z góry,

przy opłacie za trzy miesiące z góry, 5 proc. zniżki przy opłacie za sześć miesięcy z góry,

przy opłacie za sześć miesięcy z góry, 10 proc. zniżki przy opłacie za rok z góry.

Opłata audiowizualna zamiast abonamentu RTV. Co wiadomo o opłacie audiowizualnej?

Opłata audiowizualna to projektowana opłata, która w przyszłości ma zastąpić obecny abonament RTV. W 2025 roku abonament RTV wciąż obowiązuje i musi być opłacany na dotychczasowych zasadach. Opłata audiowizualna ma być nowym sposobem finansowania mediów publicznych w Polsce. W przeciwieństwie do abonamentu RTV, który jest pobierany za posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego, opłata audiowizualna ma być pobierana od każdej osoby fizycznej w wieku od 26 do 75 lat.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy opłata audiowizualna zostanie wprowadzona. Planowano, że stanie się to w 2025 roku, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że prace nad projektem ustawy są w toku. Tak samo kwota opłaty audiowizualnej nie została jeszcze ustalona. Mówi się, że może to być około 9 zł miesięcznie, czyli 108 zł rocznie. Jednak, ostateczna kwota będzie zależała od decyzji rządu.

Opłatę audiowizualną będą musiały płacić wszystkie osoby fizyczne w wieku od 26 do 75 lat, z wyjątkiem osób, które są zwolnione z tego obowiązku na mocy ustawy. Zwolnienia mają dotyczyć m.in. osób o niskich dochodach, osób z niepełnosprawnościami oraz osób pobierających rentę. Opłata audiowizualna ma być pobierana przez urzędy skarbowe wraz z podatkiem dochodowym. Oznacza to, że osoby, które rozliczają się z podatku dochodowego, będą musiały również zapłacić opłatę audiowizualną.