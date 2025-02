Debata publiczna na temat świadczenia 500 plus, a obecnie 800 plus, ponownie rozgorzała. Ostatnio pojawiły się propozycje, by ograniczyć jego wypłaty. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaproponował, aby świadczenie przysługiwało tylko osobom pracującym i mieszkającym na stałe w Polsce. Pomysł ten spotkał się z poparciem premiera Donalda Tuska, a klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy, który miałby wprowadzić takie zmiany. Jednak, na chwilę obecną nie ma oficjalnych informacji na temat tego, czy i kiedy te propozycje zostaną zrealizowane.

800 plus - najważniejsze informacje

800 plus to program rządowy w Polsce, który ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi. Jest to świadczenie pieniężne, które przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, niezależnie od dochodu rodziny. Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko.

Reklama

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, bezpośrednio na konto bankowe rodzica lub opiekuna dziecka. Program 800 plus ma na celu pomóc rodzinom w pokryciu kosztów związanych z wychowywaniem dzieci, takich jak wyżywienie, ubranie, edukacja czy opieka zdrowotna. Jest to ważne wsparcie dla wielu rodzin w Polsce, szczególnie tych o niskich dochodach.

Reklama

Kto nie otrzyma 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 złotych miesięcznie jest przyznawane wszystkim rodzinom bez względu na sytuację materialną, choć nie zawsze jest przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy opiekuna. Program ten obejmuje dzieci do ukończenia 18. roku życia, po czym wsparcie finansowe jest zawieszane. Wypłata świadczenia 800 plus zostanie wstrzymana, jeżeli:

dziecko zostanie umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, rodzina zastępcza lub areszt śledczy, gdzie pokrywane są wszystkie koszty utrzymania;

rodzina przeniesie miejsce zamieszkania za granicę;

centrum życiowe rodziny znajdzie się poza terytorium Polski, w tym w sytuacji, gdy członkowie rodziny otrzymują analogiczne świadczenia w innym państwie.

Warto dodać, że gdy rozwiedzeni rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem na równych zasadach, zgodnie z wyrokiem sądu, świadczenie 800 plus, jest dzielone na pół. Każdy z rodziców otrzymuje wówczas po 400 zł. Jeśli jednak ktoś złoży więcej niż jeden wniosek o to świadczenie dla tego samego dziecka, wypłaty zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia sprawy.

Utrata prawa do świadczenia 800 plus może nastąpić w sytuacji, gdy niepełnoletnie dziecko rodzica nabywa własne prawo do świadczenia wychowawczego. Podobnie sytuacja ma się w przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez osobę niepełnoletnią. Należy podkreślić, że warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest złożenie stosownego wniosku.

Te osoby mogą stracić prawo do 800 plus

Od 1 września 2024 roku obowiązuje nowe kryterium przyznawania świadczenia 800 plus dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Aby nadal otrzymywać to wsparcie finansowe, rodzice muszą potwierdzić, że ich pociechy są zapisane do polskich szkół lub przedszkoli. Celem tej zmiany jest przyspieszenie procesu integracji ukraińskich dzieci w polskim systemie edukacyjnym oraz zapewnienie im lepszych warunków rozwoju.

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wdrożenie nowego wymogu spowodowało, że około 20 tysięcy dzieci z Ukrainy utraciło prawo do świadczenia. Dla porównania, w 2023 roku program objął blisko 347 tysięcy młodych uchodźców, a rok wcześniej – ponad 322 tysięcy.

Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Polski z ramienia KO, niedawno wypowiedział się na ten temat. Powiedział wówczas, że nie możemy powtórzyć błędów innych państw, które zbyt łatwo dawały pomoc migrantom, nie wymagając od nich aktywności zawodowej. Trzaskowski uważa, że wsparcie powinno być przyznawane tylko tym, którzy chcą pracować. Dzięki temu pomoc trafiłaby tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, i zachęciłaby migrantów do samodzielności.

W odpowiedzi na tę inicjatywę, Prawo i Sprawiedliwość przedłożyło Sejmowi projekt ustawy, zgodnie z którym świadczenie 500 plus, a obecnie 800 plus, byłoby przyznawane jedynie osobom posiadającym potwierdzenie stałego pobytu i zatrudnienia na terenie Polski. Z kolei Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła uwagę na wyjątkową sytuację na polskim rynku pracy, gdzie aż 80 proc. kobiet z Ukrainy znalazło stabilne zatrudnienie, co stanowi ewenement w skali całej Europy.

W ten sposób nie stracisz 800 plus w 2025 roku

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze 800 plus, należy złożyć wniosek wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej. Pieniądze zostaną przelane na konto bankowe, które zostało podane we wniosku.Świadczenie wypłacane jest przez cały rok, od 1 czerwca do 31 maja. Aby nie stracić prawa do pieniędzy, trzeba co roku składać nowy wniosek. Najbliższy cykl przyjmowania dokumentów potrwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 roku.

Opóźnienie w złożeniu wniosku może mieć różne konsekwencje dla wysokości otrzymanych środków. Jeśli dokumenty zostaną dostarczone w maju, świadczenie zostanie wypłacone do końca lipca, z uwzględnieniem należności za czerwiec. Złożenie wniosku w czerwcu spowoduje, że wypłata nastąpi do końca sierpnia, z wyrównaniem za dwa poprzednie miesiące. Należy jednak podkreślić, że przekroczenie terminu 30 czerwca może skutkować utratą znacznej części świadczenia, nawet kilku tysięcy złotych.