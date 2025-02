Dlaczego przeprowadzane są kontrole?

Canal+ przykłada dużą wagę do legalności wykorzystywania swoich materiałów. Zgodnie z umowami z właścicielami praw do transmisji sportowych, treści muszą być odtwarzane wyłącznie w warunkach, na które posiadacz licencji jest uprawniony. Dlatego też zespół kontrolny, kierowany przez Zbigniewa Tarasia, odwiedził już dziesiątki lokali, by sprawdzić, czy przestrzegane są obowiązujące zasady.

Jakie nieprawidłowości zostały stwierdzone?

Podczas kontroli okazało się, że:

Brak dedykowanej licencji : Wiele lokali korzysta z konsumenckich umów, które uprawniają do prywatnego odbioru treści, a nie do ich publicznego odtwarzania.

: Wiele lokali korzysta z konsumenckich umów, które uprawniają do prywatnego odbioru treści, a nie do ich publicznego odtwarzania. Nieświadomość właścicieli: Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że używanie standardowego abonamentu w celach publicznych narusza prawo.

Zbigniew Taraś podkreśla: Prowadzimy kontrole, aby mieć pewność, że nasze treści są wykorzystywane zgodnie z prawem. Właściciele lokali powinni zadbać o to, by korzystać z właściwych umów – inaczej narażają się na poważne konsekwencje.

Jakie konsekwencje grożą za nielegalne odtwarzanie?

Publiczne wyświetlanie transmisji sportowych bez wymaganej licencji jest naruszeniem prawa autorskiego. Zgodnie z art. 116 ustawy o prawie autorskim, za takie działanie grożą:

Grzywny,

Kara ograniczenia wolności,

A nawet kara pozbawienia wolności do 2 lat, a w przypadkach komercyjnych – do 3 lat.

Dodatkowo, Canal+ nie wyklucza podjęcia kroków cywilnoprawnych, nakładając kary finansowe sięgające nawet kilku tysięcy złotych.

Czym jest licencja Canal+ Sport Pro?

Licencja Canal+ Sport Pro to specjalne rozwiązanie dla właścicieli pubów, restauracji i innych miejsc, gdzie transmitowane są wydarzenia sportowe. Umożliwia ona legalny dostęp do oferty transmisji, obejmującej m.in.:

Mecze Ligi Mistrzów UEFA,

Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy,

Spotkania Premier League i LaLiga,

Galę KSW,

Turnieje tenisowe z udziałem czołowych zawodniczek, takich jak Iga Świątek.

Cena licencji zaczyna się od 399 zł.

Kontrole przeprowadzane przez Canal+ mają na celu ochronę praw autorskich i wspieranie legalnych praktyk w branży. Przedsiębiorcy korzystający z transmisji sportowych w lokalach publicznych powinni: